UniCredit foundation, giovane team Devecol vince premio Re-power your future

Dodici studenti di una scuola tecnica secondaria di Bratislava, in Slovacchia, sono stati premiati con il premio Re-power your future award di UniCredit foundation per il loro progetto imprenditoriale innovativo. La loro junior company, Devecol, ha sviluppato con successo un'applicazione intelligente e interattiva che mobilita le comunità nella raccolta dei rifiuti dalla natura. Questa soluzione innovativa promuove la collaborazione tra giovani, società civile e istituzioni, dimostrando l'eccezionale capacità degli studenti di coinvolgere più parti interessate attorno a una missione condivisa.

Il premio viene assegnato alla migliore idea impreditoriale JA a sostegno della mobilità sociale delle future generazioni o per promuovere la crescita e il progresso delle comunità attraverso l'impegno sociale. Il Premio rientra nel programma triennale 'Re-power your future' di JA Europe e UniCredit foundation: i giovani che vi prendono parte sono coinvolti in una vera e propria esperienza imprenditoriale, durante la quale acquisiscono le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per realizzare le loro aspirazioni future e per cogliere nuove opportunità. L'iniziativa prevede il coinvolgimento diretto e concreto dei rappresentati di UniCredit, impegnati in attività di volontariato basato sulle competenze, di mentoring, role modeling, supporto all'organizzazione di eventi locali e altre iniziative simili.

Silvia Cappellini, direttore generale di UniCredit foundation, ha dichiarato: "Siamo felici e onorati di partecipare al festival Gen-E in qualità di partner europeo. Nel luglio 2023 UniCredit foundation e junior achievement Europe hanno lanciato insieme 'Re-power your future', un'iniziativa concreta volta a contrastare la dispersione scolastica, che coinvolge 10 Paesi del Gruppo UniCredit in un programma triennale. In questi giorni festeggiamo i risultati degli studenti europei e le loro idee imprenditoriali innovative. UniCredit foundation è orgogliosa di annunciare i vincitori del premio Re-power your future award, giovani che hanno saputo riunire le loro comunità attorno a una causa per il bene comune. Vedere questi progetti diventare realtà rappresenta per noi una grande iniezione di fiducia nel futuro".

Salvatore Nigro, ceo di JA Europe, ha aggiunto: "C'è una chiara relazione tra l’offrire esperienze di orientamento imprenditoriale e il prevenire l’abbandono scolastico. I programmi JA sono in grado di stimolare l'autostima dei giovani e infondere in loro il desiderio di diventare protagonisti della loro vita, sviluppando le giuste competenze. Come? Ispirando tutti i giovani attraverso l'esempio imprenditoriale di altri, e formandoli su un'ampia gamma di skill trasversali e specifiche, fondamentali per avere successo nel contesto attuale".

Protagonista del primo anno del programma Re-power your future una serie di attività che hanno contribuito a ridurre la dispersione scolastica, con risultati misurabili volti ad aumentare la motivazione, l’engagement e le opportunità nelle scuole dove il rischio di abbandono è più alto.

Nella nostra esperienza, il coinvolgimento degli studenti è fondamentale e la collaborazione tra UniCredit foundation e JA Europe è stata determinante per migliorare i risultati, prevenire l'abbandono scolastico e spingere i giovani a perseguire percorsi professionali capaci di soddisfare le loro passioni e ambizioni.