Università, Andrea Rossi accolto tra membri Fond. Insigniti Omri

10 febbraio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Insigniti Omri (Ordine al merito della Repubblica Italiana) ha deliberato l’ingresso di Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell’università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), tra i membri della Fondazione, riconoscendone il profilo professionale e il ruolo di rilievo svolto nel sistema universitario e sanitario nazionale. Andrea Rossi, classe 1980, è amministratore delegato di Ucbm dal 2022 nonchè direttore generale della stessa dal 2018. Numerosi i ruoli di governance e consulenza a livello nazionale ricoperti, tra cui la partecipazione a consigli di amministrazione e comitati scientifici, nonché la rappresentanza delle università non statali in seno al Codau, il convegno dei direttori generali delle università italiane.

Andrea Rossi ha ricevuto nel 2022 dal presidente della Repubblica l’onorificenza di 'Cavaliere della Repubblica'. La sua carriera, caratterizzata da una solida esperienza economico-finanziaria e gestionale, si è sviluppata progressivamente all’interno dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ai vertici, contribuendo allo sviluppo di programmi complessi e di progetti innovativi in ambito universitario e sanitario, spesso ad alto impatto sociale come per quelli per i bambini nello spettro dell'autismo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea Rossi come nuovo membro della nostra Fondazione", ha dichiarato il presidente della Fondazione Insigniti Omri, Prefetto Francesco Tagliente, sottolineando il valore delle competenze e dell’esperienza che Rossi porterà all’interno della comunità degli Insigniti. Andrea Rossi amministra l’università Campus Bio-Medico di Roma con responsabilità diretta nella gestione delle risorse, del personale e dei processi strategici. Attualmente svolge un ruolo centrale nella governance dell’università, nelle decisioni operative e nella supervisione dei principali progetti.

