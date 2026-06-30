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Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo 'Luigi Vanvitelli'

Lucia Altucci - (foto ufficio stampa)
Lucia Altucci - (foto ufficio stampa)
30 giugno 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lucia Altucci sarà la prima Rettrice dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si sono concluse oggi le votazioni per il rinnovo della più alta carica dell’Ateneo registrando una straordinaria partecipazione al voto. I votanti sono stati infatti circa l’89 per cento degli aventi diritto, e Lucia Altucci ha ottenuto il 97,1 per cento delle preferenze.

Lucia Altucci, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Medicina di Precisione dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', è un'oncologa di fama internazionale, tra i Top Italian Scientist (Tis), Biomedical Sciences, nota per le sue ricerche pionieristiche nel campo dell'epigenetica applicata allo studio e alla cura dei tumori, ed entrerà in carica ufficialmente come Rettrice della Vanvitelli dal 1° novembre del 2026.

"Desidero ringraziare tutta la comunità universitaria per la fiducia accordata - ha detto la neoeletta Rettrice - questo risultato non appartiene a una persona sola: è il punto di partenza di un impegno collettivo per costruire una Vanvitelli ancora più forte, aperta, autorevole e capace di generare opportunità. Ho presentato una candidatura fondata su una convinzione semplice: l’università è una comunità viva, fatta di persone, competenze, responsabilità e futuro. Per questo il nostro mandato metterà al centro il capitale umano, la qualità della formazione, il valore della ricerca e la capacità di innovare. Lavoreremo per un Ateneo più partecipato e collegiale, che sappia valorizzare docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti; un Ateneo che investa nei giovani, semplifichi i processi, rafforzi i servizi e renda la trasformazione digitale uno strumento concreto di crescita. Vogliamo una Vanvitelli protagonista nel Mezzogiorno e nel Paese: capace di attrarre talenti, produrre ricerca di eccellenza e ad alto impatto, costruire relazioni internazionali e contribuire allo sviluppo sociale, sanitario ed economico del territorio. Ascolto, responsabilità, coraggio nelle scelte e visione. Insieme costruiremo un’università che non si limiti ad accompagnare il cambiamento, ma lo guidi", ha concluso.

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Rettrice Università Luigi Vanvitelli epigenetica tumori
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