Università Luiss: Il rettore Paolo Boccardelli presenta la sua nuova squadra

Il consiglio di amministrazione della Luiss, presieduto da Luigi Gubitosi, ha nominato oggi la squadra rettorale che affiancherà, per il triennio 2024-2027, il neorettore Paolo Boccardelli alla guida dell’ateneo. Oltre ai cinque prorettori, sono stati scelti i Dean delle Scuole, i direttori di dipartimento e sette advisor. “Le figure che mi accompagneranno nei prossimi tre anni rispondono a profili accademici di altissimo livello nelle rispettive aree di ricerca e insegnamento. Lavoreremo insieme per consolidare il posizionamento della Luiss a livello internazionale e rafforzare ulteriormente il ruolo di interlocutore privilegiato con il mondo delle imprese e con Confindustria", afferma il rettore Paolo Boccardelli.

"Dalla rivoluzione del mercato del lavoro alle nuove frontiere dell’IA e della tecnologia - continua Boccardelli - la nuova squadra è pronta ad affrontare i grandi temi del presente e del futuro per continuare a garantire a studentesse e studenti del nostro Ateneo una formazione di eccellenza”. Nel dettaglio, la nuova squadra di prorettori è composta da Livia De Giovanni, professore ordinario di Statistica, prorettore per la Didattica e la Qualità; Francesco Di Ciommo, professore ordinario di Diritto Privato, prorettore per lo Sviluppo e le Relazioni con gli Alumni e lo Sport; Giuseppe Italiano, professore ordinario di Computer Science, prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills; Antonio Majocchi, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, prorettore per l’Internazionalizzazione; Stefano Manzocchi, professore ordinario di Economia Internazionale, prorettore per la Ricerca e la Terza Missione.

Il Cda ha, inoltre, nominato i Dean delle Scuole, oltre ai direttori dei quattro dipartimenti dell’ateneo: Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico Antonino Gullo, professore ordinario di Diritto Penale; Dean della Graduate School Enzo Peruffo, professore ordinario di Strategie d’Impresa; Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy (Leap) Valentina Meliciani, professore ordinario di Economia Applicata; Dean della Luiss Business School Raffaele Oriani, professore ordinario di Finanza Aziendale; Dean della Luiss School of Law Aristide Police, professore ordinario di Diritto Amministrativo; Dean della Luiss School of Government Gaetano Quagliariello, professore ordinario di Storia Contemporanea.

Direttore del dipartimento di Impresa e Management è Christian Lechner, professore ordinario di Entrepreneurship; direttore del dipartimento di Scienze Politiche Giovanni Orsina, professore ordinario di Storia Contemporanea; direttore del dipartimento di Economia e Finanza Alberto Petrucci, professore ordinario di Macroeconomia ed Economia Internazionale; direttore del dipartimento di Giurisprudenza Antonio Punzi, professore ordinario di Metodologia della Scienza Giuridica.

Collaboreranno con il rettore Paolo Boccardelli, infine, anche sette advisor per le seguenti aree tematiche: Sviluppo Entrepreneurship, Venture Capital and Start-Up's Ecosystem Michele Costabile, professore ordinario di Marketing Management e Performance Marketing & Metrics; Marketing, Orientamento e Reclutamento Studenti Matteo De Angelis, professore ordinario di Marketing; Diversità, Inclusione e Sostenibilità Emiliana De Blasio, professore associato di Media Research; Internazionalizzazione area Giurisprudenza e Programma Engage Barbara De Donno, professore ordinario di Diritto Privato Comparato; Sviluppo e Gestione Faculty Raffaele Fabozzi, professore ordinario di Diritto del Lavoro; Trasformazione Digitale dell’Ateneo Irene Finocchi, Professore Ordinario di Informatica; Internazionalizzazione area Scienze Politiche Nicola Lupo, professore ordinario di Diritto Costituzionale.

“Formulo i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra rettorale dell’Ateneo, che già nelle prossime settimane sarà impegnata nella definizione del piano strategico 2024-28 - dichiara il presidente della Luiss, Luigi Gubitosi - Il nostro obiettivo è quello di consolidare la dimensione globale della Luiss, intensificando gli accordi con le principali istituzioni accademiche internazionali e potenziando la capacità di attrarre i migliori studenti e docenti. Un ringraziamento, infine, va alla precedente squadra rettorale per il grande lavoro svolto”.