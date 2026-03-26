Universitas Mercatorum, con 'DatiComunicanti' percorso su comunicazione statistica

In uno scenario informativo caratterizzato dalla proliferazione dei social media e dalle sfide poste dall’intelligenza artificiale, interpretare e narrare il dato statistico diventa un asset strategico per garantire un’informazione pubblica di qualità. Da questa esigenza nasce 'DatiComunicanti', il nuovo progetto formativo di Universitas Mercatorum in collaborazione con Istat, pensato per rafforzare il rapporto tra il dato scientifico e la sua percezione pubblica, trasformando la statistica ufficiale da freddo indicatore tecnico a strumento di una cittadinanza consapevole e informata.

Il percorso, strutturato in dieci appuntamenti telematici tra il 2026 e il 2027, è rivolto a giornalisti, pubblicisti e professionisti della comunicazione. L’obiettivo del corso, impostato con un format innovativo di intervista- lezione, è fornire competenze per decodificare i numeri e comunicarli in modo chiaro, accessibile e rigoroso.

Il progetto coordinato da Anna Bisogno (Universitas Mercatorum) e Giovanni Prattichizzo (Istat), unisce competenze complementari: la conoscenza dei linguaggi televisivi e digitali e l’esperienza di Istat nella comunicazione istituzionale, nei social media e nelle relazioni pubbliche digitali. Il corso si rivolge anche ai cosiddetti "cittadini distanti", quei segmenti di pubblico meno abituati al confronto con la statistica, offrendo chiavi di lettura utili a interpretare i cambiamenti sociali ed economici del Paese nel contesto del centenario dell'Istat (1926-2026). “DatiComunicanti rappresenta un passo concreto nella direzione che l’Università Mercatorum ha scelto fin dalla sua fondazione: mettere la formazione al servizio del Paese, con strumenti moderni e partnership di valore. La collaborazione con Istat è la dimostrazione che le istituzioni possono lavorare insieme per costruire una cultura del dato più solida, più accessibile e più utile per tutti. In un tempo in cui i numeri vengono spesso strumentalizzati, insegnare a leggerli e a comunicarli correttamente è un atto di responsabilità civile prima ancora che accademica”, ha commentato Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum.