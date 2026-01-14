circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Tria: "Minare indipendenza Fed può essere boomerang per Trump"

Usa, Tria:
14 gennaio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Minando l'indipendenza della Fed, il presidente Usa Donald Trump rischia un effetto boomerang con un impatto negativo sull'economia. Lo sottolinea in un'intervista all'Adnkronos l'ex ministro all'Economia Giovanni Tria commentando l'indagine penale contro il presidente Fed Jerome Powell, ultimo atto del duello tra l'inquilino della Casa Bianca ed il banchiere centrale.

"Intaccare l’indipendenza della Fed è un fatto negativo per l’economia americana ma non credo che in realtà sia del tutto in discussione l’indipendenza della banca centrale perché gli Usa hanno i necessari contrappesi istituzionali”, premette Tria, spiegando che lo scontro con Powell mira "ad un allentamento della poplitica monetaria che consenta a Trump di arrivare alle elezioni di mid-term con un’economia in espansione”.

Tuttavia, avverte l'economista oggi alla presidenza di Enea Techl e Biomedical, "l’azione di Trump può trasformarsi in un boomerang”, nella misura in cui, lungi dal contribuire ad abbassare l’inflazione per spingere la crescita, sortisca involontariamente "il contrario dei desiderata", incorrendo in una sorta di "eterogenesi dei fini". Infatti, spiega Tria "abbassare i tassi in primis potrebbe non bastare perché incidono molte variabili". Inoltre, osserva, "la percezione che un allentamento della politica monetaria sia comandato dall'Esecutivo potrebbe creare aspettative inflazionistiche". E questo perché, chiosa l'ex ministro dell'Economia, "se metti in discussione l'indipendenza della Fed e la sua capacità di controllo dell'inflazione puoi creare più inflazione". Non solo, in ballo c'è anche il deprezzamento del dollaro. "Un ulteriore calo del dollaro potrebbe dare una spinta all'inflazione perché se svaluti moneta importi più inflazione: avere il dollaro basso e contenere l'inflazione è complicato e contraddittorio", scandisce Tria. "Se poi metti in discussione l'indipendenza della Federale Reserve - conclude - l'effetto sull'economia può essere negativo". Il che sarebbe l'esatto contrario dell'obiettivo inziale di Trump. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
indipendenza Fed effetto boomerang economia Usa inflazione dollaro Trump Tria Trump Powell
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza