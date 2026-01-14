circle x black
Serie A, oggi Inter-Lecce - Diretta

I nerazzurri ospitano i salentini nel recupero della 16esima giornata di campionato

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
14 gennaio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, i nerazzurri affrontano il Lecce - in diretta tv e streaming - a San Siro nel recupero della 16esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio nel big match contro il Napoli, gara terminata 2-2, mentre i salentini di Di Francesco sono stati battuti dal Parma in casa per 2-1.

Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter sfiderà l'Udinese in trasferta, mentre il Lecce sarà di scena ancora a San Siro, questa volta contro il Milan.

