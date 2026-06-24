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Veneto, Boscaini (Confindustria): "Piano del credito per competere su mercato globale"

'Modello Nord-Est va rinnovato'

Raffaele Boscaini - (foto Adnkronos)
Raffaele Boscaini - (foto Adnkronos)
24 giugno 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per competere sui mercati globali, gli imprenditori hanno oggi una duplice necessità: accelerare sugli investimenti, legati in particolare alla transizione green e digitale, e disporre di strumenti finanziari flessibili e accessibili". Lo ha detto il presidente di Confindustria Veneto Raffaele Boscaini intervenendo alla tappa a Venezia del Roadshow di Cdp e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese'.

"Lo sviluppo delle nostre aziende - ha aggiunto - non può giocarsi solo sul credito ordinario, fondamentale per la quotidianità ma non più sufficiente a livello strategico. È necessario un cambio di passo culturale che incentivi la diffusione dell’equity, ma soprattutto serve una grande operazione di sistema che coinvolga tutti gli stakeholder – parti sociali, banche, confidi e investitori – attorno a un 'piano del credito' condiviso. In questo contesto, la collaborazione con le istituzioni, a partire dalla Regione e da partner strategici come Cdp, sono leve formidabili per sbloccare il potenziale inespresso delle nostre pmi, favorire l'innovazione e sostenere una crescita che sia non solo competitiva, ma strutturale e sostenibile nel tempo”.

"Le nostre imprese possono e, anzi, devono un po' cambiare pelle. Questa è un'opportunità". Secondo Boscaini, il momento economico attuale evidenzia "la necessità di aggiornare il modello di sviluppo che ha sostenuto per anni la crescita del Nord Est. Pur restando un punto di forza del sistema produttivo italiano, il tessuto imprenditoriale regionale è chiamato oggi a confrontarsi con nuove sfide che richiedono strumenti e approcci differenti. In questo percorso di trasformazione, la finanza alternativa rappresenta una leva importante per accompagnare le imprese verso una maggiore capacità di investimento e una più solida competitività sui mercati".

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Tag
credito mercati globali transizione green digitale equity
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