Villaggio Italia: tour mondiale Vespucci fa tappa a Singapore

Il Tour Mondiale Vespucci e il Villaggio Italia, l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 Ministeri, cresce anche nella dimensione di piattaforma multidisciplinare: dall'Italia e non solo il Villaggio Italia è richiesto per promuovere e veicolare ulteriori iniziative che lo rendono moltiplicatore di contatti, di relazioni, di eccellenze che proiettiamo nel mondo.

In occasione della tappa a Singapore del Tour Mondiale Vespucci – Villaggio Italia, Nave Amerigo Vespucci ha ospitato a bordo per la prima volta nella sua storia un consiglio d’amministrazione. Si tratta del cda di RINA, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica che certificò per la responsabilità ambientale ISO 14000 Nave Amerigo Vespucci, la prima nave della Marina Militare a essere certificata.

“Siamo entusiasti di essere la prima azienda a riunire il proprio Consiglio di Amministrazione su Amerigo Vespucci: veliero custode delle più antiche tradizioni marinare e simbolo dell’orgoglio marittimo italiano. Questa nave, che rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, ci offre l’ambiente perfetto per riflettere su come RINA possa continuare a crescere e a evolversi partendo dalle proprie radici”, ha dichiarato Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA.

Al Villaggio Italia RINA ha presentato l’”Open Innovation Hub” di Singapore.

“L’innovazione è il perno della crescita di RINA nonché il filo conduttore del nostro piano strategico. In quest’ottica abbiamo lanciato a Singapore, una delle capitali globali della tecnologia e dell'innovazione, il nostro ‘Open Innovation Hub’: un centro aperto a tutti gli attori delle catene del valore - dalle aziende agli istituti di ricerca pubblici e privati - che ci permetterà di trasformare progetti di ricerca in attività concrete a disposizione del business e della comunità”, ha dichiarato Carlo Luzzatto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA.

“Siamo onorati che un’azienda così prestigiosa come RINA abbia scelto il Villaggio Italia per ospitare due eventi molto importanti come il Consiglio di Amministrazione a bordo di Nave Amerigo Vespucci, il primo CdA di una società a bordo del veliero, e il lancio dell’Open Innovation Hub di Singapore – ha dichiarato Luca Andreoli, AD di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa Tour Mondiale Vespucci che ha aggiunto - Questo dimostra quanto il villaggio Italia sia diventato una piattaforma che offre l’occasione per sviluppare nuovi rapporti, progetti che andiamo a proiettare nel mondo. Ringrazio Ugo Salerno e Carlo Luzzatto per aver condiviso con noi questo progetto ed essere a Singapore per raccontare una realtà italiana così operosa e proiettata al futuro come RINA”.