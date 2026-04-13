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Vinitaly, confronto Urso-Stefani su Hormuz e materie prime critiche per le imprese

Presso lo stand della Regione Veneto, a Vinitaly 2026, il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il presidente della Giunta regionale del Veneto a confronto sulle più recenti evoluzioni della crisi nello Stretto di Hormuz e le possibili conseguenze per le esportazioni venete

Vinitaly, confronto Urso-Stefani su Hormuz e materie prime critiche per le imprese
13 aprile 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
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Positivo confronto tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, presso lo stand della Regione a Vinitaly. Al centro del colloquio, si legge in una nota, le più recenti evoluzioni della crisi nello Stretto di Hormuz e le possibili conseguenze per le esportazioni venete verso l’area, per l’approvvigionamento delle materie prime e per l’energia, con particolare riferimento all’impatto dei costi sulle imprese. Urso e Stefani hanno inoltre approfondito le caratteristiche del territorio veneto in relazione a una possibile candidatura a ospitare uno dei futuri depositi strategici europei di materie prime critiche. L’iniziativa si inserirebbe nella strategia della Commissione europea volta a rafforzare l’autonomia industriale e la sicurezza degli approvvigionamenti, tra i temi al centro del confronto nei giorni scorsi a Roma tra il ministro Urso e il commissario europeo Stéphane Séjourné.

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Vinitaly Hormuz materie prime critiche imprese depositi strategici europei
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