Vola la cosmetica, fatturato globale a 648 miliardi. Italia cresce del 10,5%

Il fatturato del mercato cosmetico continuerà a crescere. A fine 2024 il settore raggiungerà i 648,6 miliardi di dollari, con una crescita del 3,4% rispetto al 2023. In Italia l'aumento rispetto l'anno precedente è stato del 10,5%, superando i 16,7 miliardi di euro. E il 2025 si preannuncia molto positivo, con previsioni che vedono il mercato raggiungere il valore di 670,2 miliardi di dollari, 18 miliardi di euro per l'Italia (+8% rispetto al 2024). In testa alla classifica dei paesi più performanti sono gli Stati Uniti, dove il mercato cosmetico supererà il valore di 100 miliardi di dollari alla fine dell'anno, grazie anche a una forte attenzione ai prodotti biologici e naturali.

Rallenta invece la Cina, che continua a essere il secondo mercato mondiale con un valore totale nel 2024 pari a circa 70miliardi di dollari e una crescita del 7%. La tendenza del prossimo quadriennio è di un ridimensionamento degli scambi commerciali, nonostante il Paese sia una fonte sempre nuova di tendenze e strumenti di vendita al consumatore, che influenzano l’evoluzione dell’industria a livello globale.

In Italia continua a correre l'export, con una stima positiva a chiusura del 2024 di circa 15 punti percentuali e con il livello di valore record che supererà gli 8 miliardi di euro. Per il prossimo anno, l’export dell’industria cosmetica italiana registrerà una ulteriore crescita di oltre dieci punti percentuali, per un valore che si avvicinerà a 9 miliardi di euro.