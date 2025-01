WanderLOST: Gli italiani amano viaggiare, ma l'86% si sente sopraffatto dalla pianificazione delle proprie vacanze

Secondo recenti dati di Skyscanner, gennaio rappresenta un momento cruciale per il 51% dei viaggiatori italiani, che approfittano di questo periodo per prendere decisioni importanti per il nuovo anno, inclusi i piani di viaggio. Le ricerche di voli e hotel sulla piattaforma, infatti, sono già aumentate rispettivamente di oltre il 20% e il 30% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente, dimostrando il desiderio degli italiani di viaggiare. Tuttavia, un nuovo studio rivela che i viaggiatori spesso si trovano "persi" nella fase di pianificazione, bloccati nella ricerca della destinazione perfetta. Questo ha portato alla nascita di un nuovo fenomeno, il "WanderLOST," un termine coniato da Skyscanner in collaborazione con la rinomata neurologa e neuroscienziata Faye Begeti per descrivere questo dilemma dei viaggi. Insieme, hanno analizzato e affrontato questa sfida moderna, offrendo ai viaggiatori consigli pratici basati sulla scienza e suggerimenti sulle destinazioni più economiche per aiutarli a prenotare quel tanto desiderato viaggio.