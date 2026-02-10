circle x black
Wcg entra in Alis, focus su competitività del sistema nazionale

10 febbraio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l'obiettivo di unire competenze, analisi e visione strategica per contribuire allo sviluppo del settore logistico e del mercato immobiliare a esso connesso WCG-World Capital Group, società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare specializzata esclusivamente in asset class commerciali, entra ufficialmente in Alis - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, rafforzando un percorso comune orientato alla crescita, alla competitività e alla diffusione della conoscenza del comparto.

﻿L’ingresso di WCG in Alis - si sottolinea in una nota - "nasce dalla condivisione di valori e finalità: da un lato WCG, leader nella consulenza immobiliare e negli investimenti logistici, dotata altresì di un dipartimento di ricerca interno dedicato all’analisi dei trend del mercato immobiliare; dall’altro Alis, associazione di riferimento per il mondo della logistica e dell’intermodalità sostenibile, impegnata nella rappresentanza delle imprese e nella promozione di politiche di sviluppo del settore". ﻿La collaborazione mira a favorire una maggiore consapevolezza, presso istituzioni, stakeholder e operatori di mercato, del ruolo strategico che l’immobiliare logistico riveste per la competitività del sistema economico nazionale ed europeo. ﻿In quest’ottica, la collaborazione tra WCG e Alis si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere informazione, analisi e confronto sui principali driver di crescita del settore logistico, contribuendo alla costruzione di una visione integrata e moderna del mercato.

﻿“Entrare a far parte di Alis significa per noi contribuire attivamente a un sistema associativo dinamico e orientato al futuro – dichiara Andrea Faini, CEO & Founder di WCG – Come società di consulenza e intermediazione immobiliare con un forte focus sulla ricerca e sull’analisi dei dati, crediamo che la condivisione della conoscenza sia un elemento chiave per supportare decisioni consapevoli e favorire uno sviluppo sostenibile del mercato immobiliare logistico".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Tag
logistica competitività sistema nazionale immobiliare logistico
