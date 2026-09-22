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Webuild, Salini: "Grandi opere, alleanza strategica tra Stato e imprese per crescere"

Pianificare il futuro mettendo in sicurezza gli investimenti

Pietro Salini - Ufficio stampa
Pietro Salini - Ufficio stampa
22 settembre 2026 | 09.07
Alessandro Remia
LETTURA: 2 minuti

''Abbiamo vissuto la stagione di investimenti più intensa in Italia degli ultimi anni: nel 2018 gli investimenti pubblici erano al 2,1% del Pil, nel 2023 siamo risaliti al 3,2%, anche grazie al Pnrr. Sarebbe un peccato se questo slancio si esaurisse''. Il Ceo di Webuild, Pietro Salini, lo spiega in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Sull’Opa su Trevi, Salini dice che ''La nostra è una proposta industriale coerente con il percorso seguito fin qui, aggregando competenze italiane per costruire un campione internazionale. Nelle grandi opere la dimensione conta, ma ancora di più contano le competenze, che sono rare. Trevi ha competenze specialistiche e un management che ha dimostrato di saper risanare e far crescere l’azienda e oggi con Webuild si trova davanti a un’opzione per continuare a crescere su una scala più ampia, mantenendo la propria identità, per affrontare meglio le sfide globali''.

''Webuild lavora in tutto il mondo: abbiamo oltre 58 miliardi di portafoglio ordini e più del 65% dei ricavi arriva dall’estero -sottolinea Salini-. In Italia rappresentiamo solo il 2% del mercato delle costruzioni, le commesse italiane oggi sono il 37% del nostro fatturato e derivano da gare aperte a operatori italiani ed esteri. Questa scala internazionale e la capacità di competere rappresentano una piattaforma strategica per tutta la filiera italiana: oggi con noi lavorano nel mondo 17.500 imprese. Nel solo 2025 abbiamo assunto circa 15.000 persone, investito in innovazione in fabbriche anche nel Sud Italia''.

''Dobbiamo trasformare lo slancio portato dal Pnrr nella nuova normalità -aggiunge Salini-. Bisogna creare un’alleanza permanente tra governo, committenza, imprese e banche, per programmare insieme su un orizzonte pluriennale, prevedendo contratti capaci di adeguarsi quando cambiano le condizioni di progetto e di mercato e strumenti rapidi per risolvere le controversie tecniche. È la condizione perché le imprese continuino ad assumere, formare persone, investire nella filiera, e perché il Paese continui a costruire ciò di cui ha bisogno''.

Nota stampa sul sito: 20260922-CorSera-Grandi Opere alleanza Stato imprese per crescere.pdf

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Webuild Salini Pnrr opere investimenti imprese
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