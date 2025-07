Oltre 72 milioni di euro all'anno destinati a welfare e premi per i dipendenti, suddivisi in 10 milioni per supportare la genitorialità, 18 milioni per i servizi di welfare, 5,3 milioni per il piano di azionariato diffuso e 39 milioni per i premi di produttività. Questi i numeri del Gruppo A2a riguardanti i servizi di welfare per i dipendenti presentati nel corso dell'evento 'WelLfare. Il Welfare fa davvero bene' svoltosi presso il Teatro Gerolamo a Milano.