Welfare: sindaca Castelletti, 'con A2a impegnati a sostenere territorio e lavoratori'

"Il rapporto tra l'amministrazione comunale e A2a è più che storico. A2a, infatti, nasce dalla fusione di una delle nostre municipalizzate e abbiamo sempre lavorato per dare migliore qualità ai nostri lavoratori, con investimenti in welfare e territoriali". A dirlo è Laura Castelletti, sindaca di Brescia, all'evento di A2a 'WelLfare. Il Welfare fa davvero bene', tenutosi al Teatro Gerolamo di Milano. In questa occasione sono stati presentati i dati relativi ai servizi di welfare, ai premi di produttività e al nuovo piano di azionariato diffuso della Life company.