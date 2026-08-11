Chattare su Whatsapp senza condividere il proprio numero di telefono. Tra poco sarà possibile grazie agli username. Questa funzionalità dovrebbe diventare pienamente operativa entro la fine dell'anno. Ma perché possa essere utilizzata il primo passo è prenotare il nome utente.

Cos'è il nome utente e perché prenotarlo prima possibile

Il nome utente rappresenta un identificativo, in alternativa al numero di telefono. Una volta attivata la funzione, gli utenti possono comunicare con persone e aziende utilizzando l'username invece del proprio recapito telefonico. Ma perché è importante prenotarlo prima possibile se si vuole utilizzare questa funzione? Whatsapp viene utilizzato da oltre tre miliardi di persone, è possibile quindi che uno stesso nome (username) possa essere richiesto da più utenti contemporaneamente. Per questo motivo la società ha deciso di avviare una fase di prenotazione prima del lancio definitivo della funzione. L'obiettivo è permettere agli utenti di scegliere il nome desiderato e verificare la disponibilità dello username prima che il servizio venga attivato per tutti.

Per chi non sapesse quale nome scegliere, viene messo a disposizione un generatore automatico capace di suggerire opzioni personalizzate.

Come funziona e come prenotarlo (Android e iOS)

E' possibile prenotare un nome utente utilizzando l'ultima versione dell'app. Quindi la prima cosa da fare è aggiornare WhatsApp. Dopo di che bisogna:

- aprire le impostazioni dell'applicazione

- selezionare Account

- selezionare Nome utente

- Digitare il nome utente desiderato, a patto che sia ancora disponibile

Per gli indecisi, WhatsApp propone anche una funzione che genera alcuni suggerimenti in base all'input che viene inserito. Il nome utente deve rispettare alcune regole per evitare equivoci e confusione. Non si possono superare i 35 caratteri complessivi, non può iniziare con 'www' né terminare con un'estensione di dominio, deve iniziare con una lettera e, in ogni caso, comprendere come minimo una lettera: non si può generare un nome utente solo con numeri e simboli. Sono ammessi punti o trattini bassi, ma non è possibile inserire due punti consecutivi.

A cosa serve

Per chiunque desideri mantenere privato il proprio numero di telefono, è evidente che questa novità cambia radicalmente la situazione. WhatsApp non fornirà strumenti per cercare persone attraverso il nome utente. Per inviare un messaggio a qualcuno usando il nome utente, bisogna conoscere lo user name con esattezza. Trovare un profilo in maniera casuale non è un'opzione contemplata.