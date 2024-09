Wizz Air lancia volo diretto Milano-Abu Dhabi

Wizz Air annuncia che uno dei suoi nuovi Airbus A321XLR (Extra Long Range) farà base presso l'aeroporto di Milano Malpensa da giugno 2025, segnando l'inizio di una nuova era per i viaggi intercontinentali grazie al lancio di una rotta diretta verso Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Questa novità consentirà a Wizz Air di estendere la convenienza delle sue tariffe ai viaggi intercontinentali, collegando persone, economie e culture diverse. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sull’app ufficiale a partire da soli 99,99 euro. Dal 2 giugno 2025, Wizz Air opererà la sua nuova rotta diretta tra Milano e Abu Dhabi quotidianamente, con un volo di oltre 7 ore.

Questa rotta è la prima di molte altre che sfrutteranno la maggiore autonomia e l'efficienza dell'Airbus A321XLR, rivoluzionando i viaggi intercontinentali e rendendoli più accessibili che mai. "L'Airbus A321XLR - commenta József Váradi, ceo di Wizz Air, durante la conferenza stampa a Milano per presentare la nuova rotta - è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, consente a Wizz Air di collegare le destinazioni più lontane della sua rete e di espanderla ulteriormente, collegando culture e continenti. Siamo entusiasti di offrire tariffe imbattibili ai nostri clienti sulla nuova rotta annunciata per Abu Dhabi, offrendo al contempo l'opzione più sostenibile per volare. Stiamo già operando diverse rotte ultra-low-cost di 5-6 ore con grande soddisfazione dei nostri clienti, e l'XLR estenderà la nostra eccezionale proposta a voli di 7-8 ore".

“La scelta di Wizz Air di operare da Malpensa il primo A321 XLR basato in Italia conferma il ruolo dell’aeroporto quale piattaforma ideale per lo sviluppo di modelli innovativi di business - aggiunge Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports -. Questa nuova tipologia di aeromobili consentirà infatti di diversificare le rotte, di ampliare la capacità e la stagionalità dei voli modificando la tipologia di offerta di Milano Malpensa grazie alla loro maggiore autonomia. Questo sviluppo pone le premesse per un’ulteriore crescita delle rotte extra-europee dell’aeroporto consolidando il portafoglio dei servizi aerei che conta 183 destinazioni in 78 Paesi".

A sostegno dell'impegno di Wizz Air verso operazioni di volo più sostenibili, si stima che la carbon intensity dell'Airbus A321XLR sarà almeno il 30% inferiore rispetto a quella di altri vettori sulle stesse rotte. La decisione strategica di basare l'Airbus A321XLR a Milano Malpensa riflette l'impegno di Wizz Air nel rafforzare la sua rete italiana e ad espanderne la sua portata. L'introduzione di questo aereo all'avanguardia rivoluzionerà l'esperienza di viaggio per i passeggeri, offrendo loro un accesso diretto a destinazioni lontane a tariffe significativamente inferiori.

Da quando Wizz Air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020 ha introdotto oltre 50 nuove rotte precedentemente non servite nel mercato e ha creato più di 1.000 posti di lavoro diretti nella stessa compagnia aerea e oltre 100.000 nell'industria dell’aviazione, sostenendo così l'occupazione locale. La puntualità di Wizz Air in Italia nei primi sette mesi del 2024 è migliorata dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e il tasso di completamento dei voli ha raggiunto il 99,5% (+0,8 p.p.). Quest'anno la compagnia aerea sponsorizza tre eventi dedicati alla corsa in tre delle principali città italiane - Milano, Roma e Venezia - sostenendo la comunità sportiva nazionale.