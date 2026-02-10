circle x black
Cerca nel sito
 

Wmf 2026: Lombardo (Wmf), 'focus su incontri B2b e su robotica applicata a industria e sociale'

10 febbraio 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"All'edizione 2026 a Bologna ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di chi porta una visione della robotica applicata non solo alla parte industriale, ma anche al cambiamento in ambito sociale. Infine, avremo una parte molto intensa di side-events dedicati alle aziende, sia dentro la manifestazione che fuori, nella città di Bologna, durante la tre giorni". Lo ha detto Cosmano Lombardo, founder & ceo di Search On Media Group ed ideatore del Wmf - We Make Future, in occasione dell'incontro con la stampa, organizzato al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare l'edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza