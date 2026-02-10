Wmf 2026: Lombardo (Wmf), 'focus su incontri B2b e su robotica applicata a industria e sociale'

"All'edizione 2026 a Bologna ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di chi porta una visione della robotica applicata non solo alla parte industriale, ma anche al cambiamento in ambito sociale. Infine, avremo una parte molto intensa di side-events dedicati alle aziende, sia dentro la manifestazione che fuori, nella città di Bologna, durante la tre giorni". Lo ha detto Cosmano Lombardo, founder & ceo di Search On Media Group ed ideatore del Wmf - We Make Future, in occasione dell'incontro con la stampa, organizzato al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare l'edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione.