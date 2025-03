Stipendi legati alle performance per i lavoratori statali: è la novità che potrebbe sbarcare nel mondo della pubblica amministrazione. "Nelle prossime settimane presenterò in Cdm un apposito disegno di legge che segna un radicale cambio di passo anche nella programmazione degli obiettivi nonché nella misurazione e valutazione del loro raggiungimento, a cui agganciare percorsi di crescita delle nostre persone", dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel question time al Senato. "A questo proposito, prevediamo peraltro che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo, strettamente correlato in termini percentuali alla valutazione recepita, in questo modo le persone potranno essere premiate per il lavoro svolto e accedere a effettivi percorsi di crescita all'interno dell'amministrazione", dice.

Il ministro, prima dell'intervento a Palazzo Madama, si è espresso sul tema ai microfoni di Giù la maschera (Radio 1 Rai). "Voglio eliminare la realtà che oggi è la realtà della Pubblica Amministrazione secondo cui sono tutti bravi", ha detto Zangrillo. "I piani meritocratici della Pa descrivono una situazione in cui il 98% dei dipendenti sono tutti eccellenti. Però i cittadini non ci percepiscono come eccellenti. Quindi - ha aggiunto - noi dobbiamo riuscire a rispondere a questa contraddizione tra noi che ci valutiamo tutti eccellenti e cittadini che vi vedono più critici. Sto lavorando a un disegno di legge che concretamente introdurrà strumenti per poter premiare le persone".

"Abbiamo fatto tante cose nel 2024, ma abbiamo iniziato nel 2023- ha detto Zangrillo - è vero che mancano persone nella pubblica amministrazione. Veniamo da un periodo molto duro, però ci siamo dati da fare: abbiamo digitalizzato le nostre procedure concorsuali. Nel 2023 e nel 2024 abbiamo assunto 150 mila persone, molte con meno di 40 anni. Stiamo in una fase in cui stiamo recuperando il terreno perduto. C’è uno sforzo che è concentrato sulle nostre persone".