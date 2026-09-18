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Zannini (Cosmoprof W. Bologna): "Celebriamo 60 anni leadership industria beauty internazionale"

Enrico Zannini - Adnkronos
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18 settembre 2026 | 10.22
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

“Il 2027 rappresenta un momento molto importante perché celebriamo l’anniversario di Cosmoprof Worldwide Bologna, che non è solo una fiera, ma un vero e proprio brand e network. Si tratta di 60 anni di vita di Cosmoprof, che non esiste solo in Italia, ma anche all’estero.

Bologna ne rappresenta la manifestazione madre, però Cosmoprof ha saputo sviluppare il network in tutto il mondo. In questi sessant'anni è stato molto difficile, ma siamo riusciti a mantenere una leadership possibile solo grazie all'interpretazione di come si muove il mercato”. Così Enrico Zannini, Direttore Generale di Cosmoprof Worldwide Bologna, partecipando all’evento di presentazione a Milano di The Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna, ideato in vista dell’edizione 2027, che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l’industria cosmetica.

“Una delle novità della prossima edizione è il nuovo layout: avremo a disposizione un nuovo padiglione e questo ha consentito di riorganizzare il layout di manifestazione per rendere più fruibile la visita ai visitatori e agli operatori all’interno di questa fiera molto grande - conclude - questa riorganizzazione ci consente di migliorare il flusso dei visitatori, agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta e l'incontro tra operatori ed espositori. Per noi questo è stato molto importante, in quanto l'aspetto logistico, in una fiera così grande, rappresenta uno degli elementi determinanti per rendere la fiera assolutamente di successo”.

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Tag
cosmetica industria beauty internazionale Cosmoprof W. Bologna
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