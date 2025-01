Energia nucleare e green deal, prorogato il termine dell’indagine conoscitiva

Il possibile ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione è uno dei temi caldi in discussione nelle aule parlamentari. In particolare, in settimana, le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno deliberato la proroga del termine di svolgimento dell’indagine conoscitiva fino al 31 marzo 2025. A seguito della proroga del termine, alcuni parlamentari hanno voluto commentare, in particolare l’On. Pavanelli (M5S) ha espresso perplessità circa la possibile intenzione da parte del Governo di presentare un provvedimento normativo riguardante lo sviluppo del nucleare in Italia con deleghe al Governo stesso prima che l’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite volga al termine, di fatto rendendo inutile il lavoro svolto. Di tenore opposto l’intervento dell’On. Squeri (FI-PPE) che ha ricordato come il Ministro Pichetto Fratin abbia più volte manifestato l’intenzione di rispettare il lavoro delle Commissioni tenendo nella dovuta considerazione gli esiti dell’indagine conoscitiva. Nella seduta dell’8 gennaio, inoltre, sono proseguite le audizioni di diversi soggetti: Prof. Beccarello Università Bicocca di Milano, Newcleo, Associazione Italiana Economisti dell’Energia, FareAmbiente. Tra i temi emersi, il fatto che rinnovabili e nucleare rappresentano il mix migliore per garantire competitività e sicurezza energetica al Paese, il ruolo strategico dei piccoli reattori, ma anche questioni come costi elevati e tempistiche per la realizzazione dei reattori di IV generazione.

Per approfondire: https://shorturl.at/JN0yO