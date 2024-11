Eventi della settimana

• Il 12-13-14 novembre a Roma si tiene il Digital Italy Summit organizzato da The Innovation Group. L’agenda prevede: il primo giorno una Sessione riservata al Governo, alle Autorità, ai Rappresentanti del mondo dell’Economia e della Politica e ai Leader delle Aziende Partner. Il 13 Novembre, presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta 4, con il seguente programma: Sessione Plenaria di Apertura, Tech Adoption Strategies, Cybersecurity Summit, CIO Panel. La giornata conclusiva, l’agenda prevede varie sessioni dedicate ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale.

DIGITAL ITALY SUMMIT 2024

• Il 14 novembre 2024 a Roma presso l’Auditorium Consob in Via C. Monteverdi 35, la CONSOB e l’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) organizzano la conferenza dal titolo “La convergenza tra Fintech e Cybersecurity: regolamentazione, sicurezza e innovazione”. Apriranno i lavori il Prof. Paolo Savona (Presidente CONSOB) e il Prefetto Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN). Seguirà la relazione del Prof. Roberto Di Pietro (KAUST-CEMSE, Jeddah, Saudi Arabia). Prima delle conclusioni è prevista una sessione di domande dei partecipanti. La partecipazione in presenza è libera fino al raggiungimento della capienza della sala, previa registrazione della propria adesione.

