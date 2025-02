Per il 2025, Banca Ifis prevede "una performance di utile in linea con i risultati del 2024, considerando che non si verifichi un significativo deterioramento del contesto macroeconomico e geopolitico". Lo ha detto Frederik Geertman, ceo di Banca Ifis rispondendo alle domande degli analisti nella call di presentazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2024.

Geertaman ha quindi aggiunto che "dopo l'acquisizione di Revalea" da Mediobanca, "abbiamo raggiunto in anticipo gli obiettivi di acquisto di Npl per il piano industriale al 2024". E "abbiamo operato in maniera più selettiva sulle acquisizioni di Npl, concentrandoci sul recupero dello stock esistente".