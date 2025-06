Banche, Pecuniami: "Vi spiego il risiko, in parole semplici"

"Il risiko infiamma il settore bancario. Un'Ops tira l'altra. Ma quali sono le ragioni che spingono alla caccia? Cosa cambierà per i correntisti in caso di fusione? E per gli azionisti? Ne parla all'Adnkronos Aminata Gabriella Fall, economista femminista: sul web è conosciuta come Pecuniami, di lavoro fa la consulente finanziaria: ma sui social aiuta le donne a comprendere il mondo del denaro. La sua presentazione: "Chi sono? Mi piace pensarmi come una bancaria prestata ai social". Ama ripetere: "Parlo di soldi, in parole povere". Questa volta ci parla di risiko bancario, sempre in parole povere. (di Andrea Persili)