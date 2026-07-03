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Banco Bpm, Crédit Agricole sale al 29,3% del capitale

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La mossa, secondo la banca francese, "rafforza ulteriormente le solide partnership industriali nel settore del credito al consumo e in quello delle assicurazioni danni, della protezione personale e della tutela dei creditori, e sottolinea l’apprezzamento da parte di Crédit Agricole delle qualità intrinseche di Banco Bpm, ovvero un solido modello di business con prospettive finanziarie positive"

Crédit Agricole
Crédit Agricole
03 luglio 2026 | 20.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come anticipato la scorsa settimana dall'Adnkronos, Crédit Agricole ha superato la soglia del 25% del capitale dell'istituto finanziario di Piazza Meda, salendo al 29,3% delle quote.

In una nota diffusa poco fa, la banca francese ha comunicato all’Autorità italiana e a Banco Bpm l'aumento del capitale sociale tramite acquisti di azioni e uno strumento derivato. "L’aumento della partecipazione - si legge nel comunicato - è in linea con la strategia di Crédit Agricole in qualità di investitore a lungo termine e partner di Banco Bpm nel suo sviluppo".

Una mossa che "rafforza ulteriormente le solide partnership industriali nel settore del credito al consumo e in quello delle assicurazioni danni, della protezione personale e della tutela dei creditori, e sottolinea l’apprezzamento da parte di Crédit Agricole delle qualità intrinseche di Banco Bpm, ovvero un solido modello di business con prospettive finanziarie positive". (di Andrea Persili e ﻿Marco Cherubini)﻿

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