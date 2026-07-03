La mossa, secondo la banca francese, "rafforza ulteriormente le solide partnership industriali nel settore del credito al consumo e in quello delle assicurazioni danni, della protezione personale e della tutela dei creditori, e sottolinea l’apprezzamento da parte di Crédit Agricole delle qualità intrinseche di Banco Bpm, ovvero un solido modello di business con prospettive finanziarie positive"

Come anticipato la scorsa settimana dall'Adnkronos, Crédit Agricole ha superato la soglia del 25% del capitale dell'istituto finanziario di Piazza Meda, salendo al 29,3% delle quote.

In una nota diffusa poco fa, la banca francese ha comunicato all’Autorità italiana e a Banco Bpm l'aumento del capitale sociale tramite acquisti di azioni e uno strumento derivato. "L’aumento della partecipazione - si legge nel comunicato - è in linea con la strategia di Crédit Agricole in qualità di investitore a lungo termine e partner di Banco Bpm nel suo sviluppo".

Una mossa che "rafforza ulteriormente le solide partnership industriali nel settore del credito al consumo e in quello delle assicurazioni danni, della protezione personale e della tutela dei creditori, e sottolinea l’apprezzamento da parte di Crédit Agricole delle qualità intrinseche di Banco Bpm, ovvero un solido modello di business con prospettive finanziarie positive". (di Andrea Persili e ﻿Marco Cherubini)﻿