Le trattative tra UniCredit e Crédit Agricole riguardo a Banco Bpm sarebbero attualmente in una fase di stallo. Secondo gli analisti di Equita, entrambe le parti manterrebbero per ora un approccio negoziale, lasciando spazio a possibili nuove interlocuzioni nelle prossime settimane.

Un’eventuale adesione di Crédit Agricole all’offerta di Unicredit potrebbe rappresentare un elemento chiave per aumentare la visibilità sulla possibilità di raggiungere la soglia minima del 50% del capitale, condizione fondamentale per il successo dell’operazione.

Nel frattempo, il patto di consultazione tra le casse di previdenza e le fondazioni azioniste di Banco Bpm — che detengono complessivamente circa il 6,5% del capitale — è stato rinnovato, con le parti che hanno espresso sostegno al piano standalone della banca.

Crédit Agricole detiene attualmente una partecipazione diretta di circa il 10% in Banco Bpm, con un ulteriore 5% in derivati, in attesa del via libera della Bce per poter superare la soglia del 10%. La banca francese è inoltre partner strategico di Banco Bpm nei settori assicurativo P&C e del credito al consumo, tramite la joint venture in Agos. Allo stesso tempo, Crédit Agricole collabora con UniCredit nell’asset management attraverso Amundi, rendendo lo scenario ancora più articolato e ricco di possibili sviluppi.