circle x black
Cerca nel sito
 

Borsa, arranca la difesa. Coco (Intermonte): "Solo spostamenti flussi investitori"

sponsor

Borsa, arranca la difesa. Coco (Intermonte):
08 luglio 2026 | 17.59
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

Dopo il rally degli scorsi giorni, inciampano Leonardo e Fincantieri. Sul listino di Piazza Affari, Fincantieri cede il 3,88% e Leonardo l'1,04%. Il trend non si sta invertendo, quelli di oggi sono prese di profitto: "I movimenti dei titoli riflettono flussi di investitori che si spostano - dice all'Adnkronos Enrico Coco, analista del settore difesa di Intermonte -. La difesa è stato uno dei temi cavalcati nelle ultime settimane in vista del summit di Ankara. Da inizio anno la performance non è brillante, peggio di altri settori, ma nelle ultime settimane, con l’annuncio dell'incontro, gli investitori si erano mossi. Ieri il settore è stato molto forte e oggi sta restituendo parte di quello che ha fatto in questi giorni".

Fincantieri "ha annunciato quattro nuove operazioni che permetteranno di consolidare quattro nuove società entro fine 2027". Per Leonardo si tratta di "movimenti di settore". Il summit Nato di Ankara ha confermato gli impegni sull'aumento delle spese per la difesa, fino a raggiungere il 5% entro il 2035. "L’Europa su questo si è mossa a due velocità - fa notare l'esperto -: i paesi del centro Europa, come Polonia e Paesi Baltici hanno aumentato molto i budget militari per la minaccia russa. L'Italia ha preso invece impegni precisi". Nel 2025 il Bel Paese ha speso il 2,1% del pil in difesa. Nel 2026 il governo si è impegnato in sede Nato a spendere il 2,8%. Questo aumento di 0,7% è garantito però soprattutto da spese legate alla sicurezza interna. Poi si punta ad arrivare attorno al 3,1% nel 2027 e al 3,3% nel 2028 per poi continuare a salire fino al 5%: 3,5% di spese strettamente militari e un punto e mezzo di spese di sicurezza generali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ue difesa leonardo fincantieri pil italia
Vedi anche
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza