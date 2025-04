Le principali Borse europee chiudono la giornata in rialzo, confermando un sentiment positivo tra gli investitori nonostante le incertezze legate ai dazi. Francoforte segna la migliore performance con un incremento dell’1,63%, seguita da Parigi che guadagna l’1,10%. Anche Londra chiude in positivo con un +0,56%.

A Milano, Piazza Affari archivia la sessione odierna con un solido progresso dell’1,33%. Il listino milanese viene trainato dalle ottime performance di Unipol (+2,85%), Tim (+2,80%) e Leonardo (+2,70%), mentre Ferrari mette a segno un guadagno del 2,42%. Sul fronte opposto, Pirelli segna la peggiore performance del giorno con una flessione dell’1,35%, seguita da Saipem (-1,21%) e Italgas (-0,90%). Sostanzialmente stabile Iveco Group, che limita le perdite allo 0,50%.

Nonostante il clima positivo in Europa, le preoccupazioni per le nuove misure tariffarie continuano a pesare su Wall Street. La Borsa americana apre in territorio negativo, con il Dow Jones in calo dello 0,37%, il Nasdaq che arretra dello 0,17% e l’S&P 500 che registra una flessione dello 0,38%. Le tensioni commerciali restano un tema centrale per gli investitori, influenzando le dinamiche di mercato a livello globale.