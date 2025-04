Un minuto di silenzio a Wall Street in onore di Papa Francesco, scomparso oggi. Il ministro di silenzio alle 9.20, ora di New York, è stato fatto "per onorare la vita e il servizio di Papa Francesco". "I pensieri della comunità del Nyse sono con coloro che in tutto il mondo piangono la scomparsa di Papa Francesco", sottolinea il Nyse secondo quanto riferisce 'Nbc'.