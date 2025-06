Secondo il Sentiment di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza, relativo al primo trimestre 2025 e curato dal Centro Studi Confcommercio MiLoMB, il mercato immobiliare continua a muoversi su due binari distinti: stabilità nelle compravendite e crescita continua nelle locazioni, soprattutto nel comparto residenziale.

Compravendite: la domanda cresce fuori Milano

Il 47% degli agenti immobiliari rileva un aumento della domanda d’acquisto, in particolare a Monza città (75%) e nell’area metropolitana milanese (55%). A trainare il mercato sono i trilocali – i più richiesti in assoluto (66%) – seguiti dai bilocali. A Milano città resta significativo l’acquisto per investimento (24%).

Il numero degli scambi residenziali è in crescita per il 35% degli operatori, mentre resta stabile per gli uffici e in calo per negozi e capannoni. I prezzi delle abitazioni sono considerati stabili dal 43% degli operatori, ma in lieve crescita per il 41%.

Nonostante l’aumento degli immobili invenduti, l’offerta resta formalmente stabile. In parallelo, aumentano i tempi di vendita (4-6 mesi in media) e servono più appuntamenti per concludere una trattativa.

Mutuo e trilocale: il binomio dominante

Il mutuo resta il canale di finanziamento principale (47%), seguito dalla vendita di un immobile preesistente (34%) e dai risparmi (19%). Il trilocale domina in quasi tutti i mercati locali, mentre a Lodi emerge anche la domanda di quadrilocali.

Previsioni vendite: stabilità e piccoli assestamenti

Per i prossimi mesi, gli operatori prevedono un andamento stazionario sia nei volumi di scambio sia nei prezzi, con leggeri cali nei margini di sconto. Un’eccezione potrebbe arrivare da una graduale maggiore disponibilità a trattare, con prezzi calmierati in fase di chiusura.

Locazioni: boom della domanda e canoni in salita

È il comparto delle locazioni a mostrare la dinamica più attiva: il 59% degli agenti rileva un aumento della domanda per le abitazioni. A fronte di una domanda crescente, l’offerta resta scarsa o stabile, e i canoni di locazione sono in aumento secondo il 56% degli operatori.

Il trilocale e il quadrilocale sono i più richiesti per uso personale, mentre monolocali e bilocali attraggono chi cerca un immobile a reddito. Prevale il contratto a canone libero (65%).

Prospettive: crescita trainata dalle locazioni

Marco Zanardi, consigliere Fimaa con delega all’Ufficio Studi, conferma: “Il mercato è in fase di assestamento: i prezzi restano elevati, ma la riduzione dei tassi sui mutui ha dato fiato alle compravendite. Tuttavia, è il segmento delle locazioni quello in cui si rileva più dinamismo, con domanda e canoni in costante crescita”.