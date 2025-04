Il liberation day ha lasciato il segno sui mercati, ma alla riapertura, dopo le festività legate alla Pasqua, secondo gli esperti e gli addetti ai lavori si potrebbe assistere al risveglio di alcuni settori, dopo le settimane di incertezza globale e di cadute che di fatto non hanno risparmiato alcuna piazza finanziaria. E allora ecco i 5 settori da tenere d'occhio se la situazione geopolitica lo permetterà, quando tutti i mercati torneranno a essere operativi.

1) Intelligenza artificiale:

E' un settore in piena espansione, anche se di fatto siamo solo al big bang. Però il mercato dei chip sembra non conoscere segnali si arresto così come stannoiniziando a moltiplicarsi le piattaforme di intelligenza generativa. Ecco allora che dalle sale delle sim i titoli da monitorare sono Nvidia: il 2 aprile quotava in borsa 101 dollari, oggi ne vale 88. panatir società specializzata nell'analisi dei big data dal 2 aprile quando quotava 79,96 dollari dopo un brusco calo è risalita e oggi vale 81,44 dollari per azione. ma aanche sul listino italiano si possono monitorare aziende legate all?AI. Come Almawave che ha visto la revisione al rialzo degli utili e dal 2 aprile quotata 3,08 euro, ha visto il titolo stabile allora al 3,02 euro per azione. Nel mirino delle sale operative anche i titoli di Reply e Tinexta.

2) Energia green e batterie

Tra i settori che potrebbero avere più appeal c'e' sicuramente quello legato al business dell'energia verde e al mondo della produzione delle batterie. La transizione energetica, tra stop and go è comunque un tema che non può essere ignorato, seppure con sensibilità diverse a seconda dei paesi. Tra i titoli da monitorare c'e' Tesla, dal due aprile il titolo in Borsa ha pagato molto, era quotato 255 dollari, oggi ne vale 211. Da valutare anche Nio, l'azienda cinese che produce veicoli elettrici di alta gamma: un'azione valeva 3,80 dollari il due aprile, oggi quota 3,53 dollari. Se piace questo settore sul listino di Piazza Affari potete monitorare Enel valeva 7,58 euro il 2 aprile, oggi è quotata 7,37 euro.

3) Sicurezza e difesa

Non può mancare tra i settori su cui valutare possibili investimenti in Borsa quello legato alla Difesa e sicurezza. Tra conflitti, guerre in corso, piani di riarmo e tensioni geopolitiche, sulle piazze finanziarie potrebbero giovarsi i titoli come Rheinmetall. L'azienda tedesca il 2 aprile quotava 1351 euro per azione. Oggi ne vale 1463 di euro. Sulla piazza Italiana Leonardo è quella da attenzionare. Valeva 44 euro il 2 aprile. oggi ne vale 45.

4) Biotech, salute mentale

Le big Pharma si stanno muovendo sulle nuove frontiere dei farmaci: al centro di ricerca e investimenti quei farrmci che cercano di combattere obesità, depressione, Alzheimer. Occhio dunque a nomi come Eli Lilly, Novo Nordisk, e sulla piazza svizzera BBbiotech. Quotava 29,75 franchi lo scorso 2 aprile, oggi ne vale 26,55.

5) Oro, criptovalute e Nft

Con un prezzo che ha recentemente superato i 3.350 dollari l’oncia, l’oro dimostra ancora una volta di essere il rifugio sicuro per eccellenza. Occasioni anche sul fronte delle criptovalute se è vero che il 2025 potrebbe essere l'anno della svolta e sempre se si sappia maneggiare bene il tema. Altro canale non meno interessante potrebbero essere gli Nft. c'è chi sostiene che dopo l'innamoramento e l'abbadono potrebbero tornare in auge.