Edoardo Garrone non è disponibile a un nuovo mandato da presidente del Gruppo Sole24Ore. ''Nel 2018 - spiega l'imprenditore, presidente di Erg, in una nota - ho accettato l’onere di presiedere il Gruppo Sole 24 Ore che stava attraversando, come noto, un periodo di crisi da lungo tempo. Dopo 7 anni di impegnativo lavoro il Gruppo è stato risanato e ora guarda al futuro con rinnovata serenità. Questo anche grazie alla professionalità, all’impegno e alla passione di tante persone dell’Azienda".

"Purtroppo - continua - negli ultimi mesi all’interno del Consiglio di Amministrazione si sono verificate pesanti divergenze in particolare sulla politica di bilancio, in relazione a mancati accantonamenti per una vertenza giudiziaria in corso. Dopo mia segnalazione il Collegio Sindacale ha rilevato disallineamenti informativi che sono stati segnalati alla Consob".

Garrone evidenzia come "il Cda del Sole 24Ore del 19 marzo ha deciso comunque di approvare il bilancio. Non ho potuto che votare contro questa decisione, fedele al mandato affidatomi di tutelare gli azionisti e il futuro del Gruppo. Come conseguenza logica di questa situazione, nei giorni scorsi ho comunicato ai vertici di Confindustria di non essere più disponibile ad una eventuale nuova nomina a Presidente del Gruppo. Auguro al nuovo Consiglio che verrà eletto, di poter operare efficacemente per il bene dell’Azienda e dei suoi azionisti".