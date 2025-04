Il marchio registra la performance peggiore, mentre Bottega Veneta regge l'urto. La deputy ceo Francesca Bellettini rassicura sul nuovo corso del marchio fiorentino: "Non ricominceremo da zero"

È ancora Gucci il grande malato di casa Kering. E i numeri del primo trimestre 2025 lo confermano con chiarezza: il colosso francese del lusso chiude i primi tre mesi dell’anno con un fatturato di 3,88 miliardi di euro, in calo del 14% e sotto le attese degli analisti, che puntavano su ricavi attorno ai 4 miliardi. Un trimestre difficile, che trascina giù le quotazioni e ribadisce le sfide aperte per il gruppo guidato da François-Henri Pinault. A pesare è ancora una volta Gucci, il brand simbolo e una volta locomotiva del gruppo, che registra un tracollo del 24% dei ricavi (addirittura -25% su base comparabile), fermandosi a 1,6 miliardi di euro. Le vendite retail crollano, complice una “scarsa affluenza nei negozi”, come ammette lo stesso gruppo. E nemmeno il canale wholesale regge l’urto: -33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Come previsto, Kering ha affrontato un inizio d’anno complesso”, ha spiegato Pinault, sottolineando l’impegno del gruppo nell’esecuzione dei piani strategici, nonostante i “venti contrari macroeconomici”. Ma le rassicurazioni del numero uno non bastano a dissipare i dubbi su un turnaround ancora tutto da dimostrare: la nuova linea Softbit viene definita “promettente” ma per ora non sposta gli equilibri. Il rallentamento, inoltre, non travolge solo Gucci. Anche Saint Laurent frena, con vendite in calo dell’8% (a tassi correnti) e un mercato wholesale in forte contrazione (-24%), mentre le altre maison del gruppo segnano una flessione dell’11%.

A reggere l’urto è invece Bottega Veneta, che si conferma in controtendenza con una crescita del 4% e performance solide nei mercati chiave come Europa occidentale, Nord America e Medio Oriente. Buone notizie arrivano anche dal segmento Eyewear e Beauté, che crescono rispettivamente del 2% e del 6% su base comparabile, trainati da marchi come Creed e dalla spinta del mercato europeo. La riorganizzazione della rete retail prosegue: nel trimestre sono stati chiusi 25 negozi, portando la rete globale del gruppo a 1.788 punti vendita diretti. Il lusso, insomma, rallenta, ma Kering più di tutti. E se le vendite wholesale sono in calo, il motivo non è solo il contesto macroeconomico: il gruppo prosegue nel rafforzamento della distribuzione selettiva, con l’obiettivo di restituire esclusività ai brand. Strategia ambiziosa ma rischiosa sul breve termine.

A tentare di rassicurare gli analisti è Francesca Bellettini, deputy ceo del gruppo, che durante la conference call ha ribadito: “Il successo di Gucci nasce quando la tradizione si fonde con una forte autorevolezza della moda. Quindi il lavoro che verrà svolto consisterà nel costruire su ciò che abbiamo fatto finora, senza buttare via tutto e ricominciare da zero”. Un chiaro riferimento al nuovo corso targato Demna, il nuovo direttore creativo appena nominato, in uscita da Balenciaga. “Naturalmente - ha aggiunto Bellettini - Demna proseguirà su quanto fatto finora. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto sulle fondamenta del marchio. Abbiamo migliorato i processi, la qualità dei prodotti e investito molto nella nostra icona e nella nostra tradizione”.

A farle eco è Armelle Poulou, chief financial officer del gruppo, che ha chiarito le prospettive di medio periodo. "Ci aspettavamo già un inizio d’anno lento, e ciò è stato confermato - ha spiegato -. Ora stiamo pianificando con cautela per il secondo trimestre, prevedendo ancora un calo a doppia cifra dei ricavi. Non ho la sfera di cristallo ma non vediamo un cambio reale di andamento all'inizio del secondo trimestre e ci aspettiamo che il secondo semestre sia migliore del primo". In un mercato, come quello del lusso, dove l’immagine è tutto, Kering cerca dunque una nuova narrativa per il suo marchio di punta. Ma il tempo stringe, i margini si assottigliano e la concorrenza non resta alla finestra. (di Federica Mochi)