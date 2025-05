Mfe tira dritto sul fronte ProSieben. Nonostante l’ingresso a sorpresa del gruppo ceco Ppf, che ha annunciato un’offerta sul 29,99% del capitale del broadcaster tedesco, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi non modifica i suoi piani. È quanto emerge da fonti vicine al dossier, al termine di un consiglio di amministrazione straordinario convocato oggi a Cologno Monzese, senza deliberazioni ufficiali ma con l’obiettivo di aggiornare il board sugli ultimi sviluppi.

Durante la riunione, sempre a quanto si apprende, l’amministratore delegato di Mfe avrebbe ribadito la volontà di portare avanti la linea strategica già tracciata nei mesi scorsi, ricevendo il pieno sostegno del consiglio. L’intenzione resta quella di rafforzare il presidio azionario in ProSieben – dove Mfe detiene attualmente poco più del 30% – con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di primo azionista e aumentare la capacità d’azione in un mercato in rapida evoluzione. L’operazione avviata da Ppf, che detiene già circa il 15% della società tedesca, ha in parte rimescolato le carte e potrebbe generare nuovi scenari nei prossimi mesi. Tuttavia, da quanto trapela, Mfe è determinata a mantenere il focus sul proprio progetto industriale per la creazione di un grande polo media europeo.

Il consiglio di oggi, a carattere informativo, si inserisce in un contesto più ampio: Mfe, a quanto si apprende, ha convocato una nuova assemblea straordinaria per il prossimo 24 giugno, in continuità con quella precedente in cui è stata approvata l’emissione di nuove azioni A, parte integrante dell’offerta su ProSieben. La situazione resta fluida. Il gruppo di Cologno Monzese ha tempo fino al 5 giugno per apportare eventuali modifiche alla propria offerta, il cui periodo di adesione si chiude il giorno successivo. Le prossime settimane, sottolineano fonti vicine al dossier, potrebbero riservare colpi di scena. Ma una cosa è certa: la rotta di Mfe, almeno per ora, non cambia.