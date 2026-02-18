circle x black
Cerca nel sito
 

Mediobanca, Alessandro Melzi D'Eril: “Cambiamenti in arrivo ma valori, professionalità e storia saranno preservati”

sponsor

Mediobanca, Alessandro Melzi D'Eril: “Cambiamenti in arrivo ma valori, professionalità e storia saranno preservati”
18 febbraio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Entrando in Mediobanca, sapevo che avremmo vissuto insieme numerosi cambiamenti e che questi avrebbero potuto creare incertezza e persino disorientamento". Così Alessandro Melzi D’Eril in una lettera ai dipendenti che AdnKronos ha potuto visionare in anteprima.

"Nell’ambito di questi cambiamenti dobbiamo però essere certi che il brand, i valori e le professionalità di Mediobanca dovranno essere e saranno preservati", sottolinea, esortando i collaboratori a "non lasciarsi distrarre da quello che ci sta intorno», mantenendo alta la concentrazione su ciò che l’istituto "sa fare meglio: lavorare per servire nel migliore dei modi i nostri clienti, garantendone il benessere e la soddisfazione".

"Questo è ciò che ha costruito e mantenuto il valore di questa istituzione. La professionalità e la passione che portate ogni giorno al lavoro sono il motore che ci consente di supportarli al meglio, nonché le leve fondamentali del nostro progetto", evidenzia ancora.

Nella lettera, Melzi D’Eril guarda anche alle prossime tappe: "Nelle prossime settimane avremo modo di entrare nel dettaglio del nostro nuovo percorso di crescita, nell’ambito della revisione delle linee strategiche che saranno approvate dal Gruppo". L’obiettivo, afferma, "rimane quello di tutelare e non disperdere la nostra storia e il valore che contraddistingue da 80 anni Mediobanca nel panorama finanziario italiano ed europeo, creando valore per il Gruppo a cui apparteniamo". "Trasparenza, comunicazione e collaborazione saranno i pilastri su cui costruiremo il nostro futuro", conclude. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mediobanca Mps delisting quotazione
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza