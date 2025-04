Nella giornata di ieri, 9 aprile, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi reciproci imposti a diversi Paesi per 90 giorni, tranne la Cina, le cui tariffe sono state aumentate al 125%. Restano le incognite alla scadenza del periodo di tempo, torneranno i dazi? E nel caso venissero rimessi, quali strategie per circonvenirli potrebbe mettere in campo un’azienda straniera? La prima è spostare la produzione direttamente negli Stati Uniti per poi incrementarla in loco, che è anche ciò a cui pensa il tycoon secondo Marco Leonardi, professore ordinario di Economia politica all’Università Statale di Milano. Trump “vuole ottenere una riallocazione delle attività produttive negli Stati Uniti e può farcela solo con dazi molto alti per periodi prolungati di tempo”.

Una seconda possibilità per bypassare gli oneri imposti è importare prodotti da altri paesi più favoriti a livello commerciale. Prendiamo ad esempio l’Argentina: “Ha un deficit con gli Stati Uniti e una tariffa al 10% - spiega Leonardi -. Un’impresa, invece di far figurare l’import dall’Italia, lo attribuisce alla sua filiale argentina, pagando così il 10%. Il dazio viene applicato alla parte principale di valore dell’import, quindi se produco un auto posso dire che il mio motore è prodotto in Argentina e l’imposta finirà sul sistema argentino”. Infine, alcune spese accessorie possono non essere mette in fattura: “Si paga quindi dazio sull’80% del prodotto invece che sul 100%, ma questa soluzione può funzionare solo in caso di tariffe basse” aggiunge il professore.

L’Unione Europea ha risposto congelando le contro tariffe precedentemente annunciate per 90 giorni. “Se le trattative non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sui social. Per Leonardi “è chiaro” che Trump voglia esacerbare le differenze tra gli stati europei per costringerli a trattare singolarmente. “I dazi costano un patrimonio a chi li mette, tanto vale lasciarglielo fare” aggiunge.

Ma il rischio ora è la situazione dei mercati finanziari. Ieri Donald Trump, poche ore prima di annunciare la sospensione dei dazi, ha scritto sul proprio profilo Truth “È un grande momento per comprare”, una mossa “che ha fatto impazzire i mercati dell’equity e dei bond” dice Leonardi, con una corsa alla compravendita dei titoli. “La strategia di Trump è intellegibile, meno la parte di speculazione” conclude.