"Le attività digitali stanno rimodellando i settori dei pagamenti e della finanza, offrendo nuove opportunità ma anche ponendo nuovi rischi o esacerbando le vulnerabilità tradizionali". E' quanto ha affermato la vicedirettrice generale della Banca d’Italia, Chiara Scotti, in un intervento alla conferenza, a Roma, dal titolo 'The interplay between tax and financial regulations in a new digital environment'.

"In questo panorama in rapida evoluzione - ha proseguito - lo sviluppo di nuovi approcci alla regolamentazione e alla tassazione, insieme a quelli tradizionali, è fondamentale per evitare indebite limitazioni all'innovazione, salvaguardando al contempo la stabilità e l'integrità finanziaria, il corretto funzionamento dei mercati e dei sistemi di pagamento, la tutela dei diritti degli individui e l'adempimento degli obblighi fiscali. Le regole dovrebbero essere semplici, eque, chiare, coerenti e a prova di futuro; dovrebbero anche sfruttare le sinergie tra i domini ove possibile", ha detto ancora Scotti.

"Le banche centrali e gli enti regolatori svolgono un ruolo chiave nel bilanciare l'innovazione con servizi finanziari e di pagamento sicuri ed efficienti che supportano l'economia, fornendo al contempo un solido ancoraggio per i sistemi fiscali. La Banca d'Italia è impegnata in questa missione, lavorando all'interno dei nuovi quadri dell'Ue per le attività digitali, incoraggiando al contempo l'innovazione e garantendo l'efficacia delle nuove regole. I responsabili delle politiche fiscali possono contribuire a progettare un chiaro quadro giuridico per le attività digitali attraverso regole semplici che mantengano anche l'equità con gli strumenti tradizionali. Questa conferenza offre l'opportunità di discutere di queste questioni e sottolineare la necessità di regole adatte all'era digitale. Non vedo l'ora di assistere a una discussione produttiva e coinvolgente", ha concluso la vicedirettrice Scotti.