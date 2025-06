C’è chi si accampa per ore fuori dai negozi di Milano e spende migliaia di euro per il Labubu, un mostriciattolo alto 20 centimetri diventato ormai un simbolo identitario oltre che un oggetto da collezione. Ma dietro gli occhi sgranati e il sorrisetto malefico si muove una macchina finanziaria ben oliata: quella di Pop Mart, l'azienda cinese di giocattoli quotata alla borsa di Hong Kong, nota per la vendita di giocattoli di 'design' collezionabili, spesso venduti in formato ‘blind box’, ossia a scatola chiusa. Tutto parte infatti da qui: vendere l'incertezza. Le 'blind box', vendute tra i circa 20 e i 35 euro l'una, contengono, a seconda della serie, personaggi a sorpresa come Labubu, Skullpanda e Dimoo. Il desiderio di completare la collezione, trovare il colore che si cerca o trovare la versione rara, innesca un ciclo compulsivo: si compra, si scarta, si scambia. E, per tanti, si rivende al doppio o al triplo rispetto al prezzo di partenza.

E' proprio il mercato secondario ad aver raggiunto in breve tempo cifre monstre: fino a 5mila dollari per un singolo pezzo. In Europa e in Italia non è raro vedere pezzi valutati oltre mille euro sulle piattaforme di reselling. A Milano, a due passi da via Paolo Sarpi, in piena Chinatown, c’è un negozio che ha una lista d’attesa per accaparrarsi il Labubu che si desidera alla modica cifra di 400 euro e oltre. Le lunghissime code fuori dai negozi sono scene di ordinaria follia e possono trasformarsi in risse, costringendo i negozi a sospendere temporaneamente la vendita. Come accaduto a Londra, dove Pop Mart ha tolto i Labubu dagli store inglesi per proteggere sia i suoi dipendenti che i clienti dalle risse.

Non più un fenomeno di nicchia, ormai Pop Mart e i suoi pupazzetti sono considerati una potenza finanziaria. Il ceo dell’azienda, il 38enne Wang Ning, ha guadagnato un miliardo e mezzo di dollari in una settimana grazie ai Labubu disegnati dall’artista Kasing Lung ed è considerato oggi tra i 100 uomini più ricchi della Cina. Pop Mart nel 2024 ha raddoppiato il fatturato (+106,9%) raggiungendo 13,04 miliardi di Rmb. Solo la proprietà intellettuale di The Monsters di cui Labubu è il re indiscusso, ha generato 3 miliardi di yuan (419 milioni di dollari). E nel primo trimestre 2025 la follia Labubu si conferma, con ricavi aumentati del 170% su base annua. In Nord America, invece, le vendite sono esplose del 900%, e in Europa del 600%. Risultato? Una capitalizzazione di mercato che ha superato quella di Mattel, il gruppo della Barbie, e la Sanrio di Hello Kitty, toccando 336,81 miliardi di dollari.

Mentre il titolo vola in Borsa e il fondatore Wang Ning incassa 1,6 miliardi di dollari in un solo giorno, dietro le quinte della frenesia da 'blind box', vive un sistema organizzato di gruppi WhatsApp e Telegram creati ad hoc dagli stessi fan per scambiarsi colori, modelli mancanti o restare aggiornati su uscite e restock. Una rete parallela tra swap e desiderio di appartenenza che, a guardare i numeri, sembra diventare ogni giorno più potente. (di Federica Mochi)