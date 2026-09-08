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Fincantieri Castellamare, il Governo punta sul rilancio del porto

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08 settembre 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il futuro dello stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia e l’adeguamento degli spazi portuali a servizio del cantiere sono stati al centro di un’interrogazione parlamentare sottoposta al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Nella risposta, il ministro ha riconosciuto la rilevanza strategica dello stabilimento Fincantieri per l’economia e la cantieristica nazionale, sottolineando la necessità di garantire adeguate condizioni infrastrutturali e logistiche. Il Ministro ha dichiarato che è in corso la revisione del Piano regolatore portuale, che conferma la vocazione produttiva dello scalo e prevede l’ampliamento del cantiere Fincantieri all’esterno del bacino storico. Tra gli interventi prospettati figura una nuova darsena cantieristica destinata alla costruzione di navi anche militari, fino a 280 metri di lunghezza. Nel 2025 sono inoltre ripresi i confronti tra Regione Campania, Comune, Autorità portuali e Fincantieri per definire un protocollo sulla messa in sicurezza e verificare le possibilità di finanziamento.

Il testo dell'interrogazione

Il testo della risposta del Ministro

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rilancio porto cantiere navi militari Piano regolatore portuale
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