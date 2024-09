Fondo vittime amianto, il Ministero del Lavoro pubblica il testo del Decreto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 16 luglio 2024, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che istituisce il Fondo vittime dell’amianto, stabilisce le somme stanziate e gli indennizzi previsti per gli aventi diritto. Complessivamente il Fondo prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Le risorse previste nel Fondo sono destinate ai lavoratori (o ai loro eredi in caso di decesso) di imprese partecipate pubbliche che hanno contratto patologie correlate alla presenza di asbesto sul luogo di lavoro ovvero presso i cantieri navali dove hanno prestato la loro attività lavorativa, per i quali ha trovato applicazione quanto disposto dall’art.13 della Legge 27 marzo 1992 n.25, Norme sulla cessazione dell’impiego dell’amianto. I danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai lavoratori devono essere provati da specifiche sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati e sottoscritti secondo specifici termini indicati nel testo del Decreto stesso. Per poter accedere al Fondo i destinatari in possesso dei requisiti sopra citati, devono presentare domanda all’Inail secondo determinate modalità e scadenze, ad esempio entro il 31 gennaio 2025 per l’annualità relativa al 2024. A seguito di analisi delle singole istanze, l’Inail procederà all’erogazione degli indennizzi nei limiti dei fondi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Per approfondire: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/normativa/decreto-interministeriale-del-5-dicembre-2023.pdf