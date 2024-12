Foti nuovo Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Si chiude rapidamente la partita per la successione di Raffaele Fitto. A giurare come nuovo ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr è stato lunedì 2 dicembre Tommaso Foti, che ha lasciato il suo incarico di capogruppo di FdI alla Camera dei deputati. L’esponente di Fratelli d’Italia ha assunto le stesse deleghe di Fitto, senza procedere allo ‘spacchettamento’, ovvero la distribuzione delle deleghe tra Palazzo Chigi e altri dicasteri, ipotizzato per settimane. Una scelta di continuità con l’attuale assetto del governo quella fatta dalla premier Giorgia Meloni, in accordo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.