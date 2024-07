Antonelli (pres. FIT): "Tabaccherie, luoghi di legalità dello Stato"

Gli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), svoltisi la scorsa settimana a Roma, hanno riunito importanti stakeholder dei settori delle dogane, accise, giochi e tabacchi. Durante l'evento di due giorni, sono emersi interventi rilevanti da parte di rappresentanti governativi e istituzionali. Il secondo giorno ha dato ampio spazio al mercato dei tabacchi, evidenziando la necessità di un dialogo costante per affrontare le sfide del settore.

Roberto Alesse, Direttore dell’ADM, ha sottolineato l’importanza di proteggere le tabaccherie, definendole “punti sussidiari dello Stato“. Ha dichiarato: “Le tabaccherie rappresentano un presidio territoriale fondamentale, e dobbiamo assicurarci che continuino a operare in modo sicuro e regolamentato”. Alesse ha ribadito l’impegno dell’ADM nel sostenere queste strutture, riconoscendo il loro ruolo nella rete di distribuzione dei prodotti del tabacco.

Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha sottolineato come “il tabacco sia una realtà storica dell’Italia, ma ora sono in atto grandi cambiamenti anche in questo settore. Ovviamente bisogna tenere presente i rischi sulla salute e la legalità; quindi, è quantomai opportuno che l’Agenzia svolga il suo compito qualificato per contrastare illeciti”. “Il tema dei tabacchi ha bisogno di un approfondimento perché l’equità e l’efficienza del prelievo sono fondamentali. Oggi dobbiamo capire se c’è un equilibrio sotto l’aspetto dell’imposizione fiscale e per farlo abbiamo avviato un’indagine conoscitiva”, ha affermato Osnato.

Mario Antonelli, Presidente della Federazione Italiana Tabaccai (FIT), ha definito le tabaccherie come “luoghi di legalità dello Stato”. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di “mantenere un dialogo costante con le istituzioni per garantire che le normative siano adeguate alle esigenze del mercato“. “Le tabaccherie svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro il mercato illegale del tabacco”, ha dichiarato Antonelli, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i vari attori del settore.

Giuseppe Basso, Responsabile degli Affari Regolamentari della FIT, ha discusso dell’evoluzione del mercato dei tabacchi e della necessità di aggiornare le norme per accompagnare questi cambiamenti. “È fondamentale che l’evoluzione del mercato sia supportata da un quadro normativo adeguato“, ha detto Basso, indicando che le attuali norme devono essere riviste per riflettere le nuove dinamiche del settore.