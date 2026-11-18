È stato presentato il 17 novembre all’Università di Salerno, nella Sala stampa Biagio Agnes, il Master in Diritto e Management del Gioco Pubblico. Il nuovo percorso di alta formazione raccoglie l’esperienza dell’Osservatorio sul Gioco Pubblico e porta nello stesso programma lo studio delle regole, dell’economia del settore e delle sue implicazioni sociali. Il bando per la prima edizione è stato trasmesso agli uffici dell’Ateneo. «Il bando ormai è in dirittura d’arrivo, quindi è stato mandato agli uffici e sarà pubblicato, è questione di giorni», ha annunciato Felice Addeo durante la presentazione.

Ad aprire la conferenza stampa è stato Francesco Fasolino, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisa. Il Master, ha spiegato, «è stato di recente approvato dal Senato Accademico e dagli organi di vertice della nostra Università e di qui a breve sarà pubblicizzato per coloro che vogliono iscriversi». Il progetto rappresenta «la naturale prosecuzione di un lungo cammino cominciato con l’Osservatorio sul Gioco Pubblico, fondato dal professor Imbucci e poi continuato dalla sua allieva, la professoressa Ornella De Rosa». Fasolino ha portato i saluti della docente e ha ricordato il legame dell’Osservatorio con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, dove ha sede e che il rettore aveva diretto prima di assumere la guida dell’Ateneo.

Il Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio ha ricordato che uno dei suoi primi incarichi di ricerca all’Università di Salerno era nato dalla collaborazione con il professor Imbucci. Da comparatista, si era occupato delle normative sul gioco pubblico in Italia, Svezia e Inghilterra. «Da quel legame è nato un rapporto consolidato negli anni di riflessione intorno a questi temi che ha mantenuto sempre l’Osservatorio in una dimensione di grande eccellenza e di riferimento nazionale».

D’Antonio ha spiegato perché ritiene importante un Master dedicato al settore. La dimensione economica del comparto e la complessità della sua regolamentazione, ha osservato, hanno ricevuto un’attenzione accademica limitata. «È complicatissimo trovare studiosi che si siano occupati in maniera intensa, specifica di temi legati al diritto, all’economia del gioco», ha detto, ricordando il motto del professor Imbucci, «il gioco è una cosa seria».

Il rettore ha richiamato la tutela del giocatore e le responsabilità degli altri soggetti coinvolti «in un mercato tra l’altro particolarmente delicato per tecniche di regolamentazione e per la partecipazione statale». Tra le questioni che il settore pone agli economisti ha citato l’asimmetria informativa tra giocatore e centro scommesse e la teoria dei giochi. Ha ricordato anche la prospettiva storica, da cui Imbucci aveva preso le mosse nei suoi studi. È su una «forte multidisciplinarietà» che è stato costruito il Master, con il contributo di giuristi, sociologi, storici ed economisti. Le loro competenze, ha aggiunto, possono «offrire uno spaccato variegato ma importante di quello che è attualmente il quadro del settore». D’Antonio ha espresso fiducia nel percorso, richiamando la tradizione di ricerca dell’Ateneo e l’impegno richiesto per costruire un’offerta formativa di terzo livello.

Gianfranco Macrì, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione di Unisa, ha definito il Master «un’importantissima opportunità di formazione» e «un significativo esempio di collaborazione» tra competenze accademiche, istituzioni e mondo delle professioni. Ha ringraziato Ornella De Rosa, i colleghi del Dipartimento di Scienze Giuridiche, l’Osservatorio e i partner del progetto. Per Macrì, il gioco pubblico è «un fenomeno sociale complesso» in cui si intrecciano libertà individuali, interessi economici, rappresentanza di quegli interessi nei processi regolatori, responsabilità pubbliche e tutela della persona. Diritto, management, scienze politiche e comunicazione possono quindi contribuire a formare professionisti che sappiano «conoscere le regole specifiche del settore» e «comprendere quelle che sono le implicazioni sociali, le ricadute di carattere istituzionale».

«La qualità della regolazione di un settore così delicato si misura inevitabilmente anche dalla capacità di tenere insieme in tensione lo sviluppo economico, la legalità e la protezione delle persone più vulnerabili», ha detto Macrì. L’auspicio è che il Master diventi «uno spazio stabile di confronto tra mondo universitario, istituzioni e operatori del settore». Alla formazione delle competenze, ha aggiunto, l’Università deve affiancare «consapevolezza e senso di responsabilità». Fasolino ha raccolto l’auspicio, richiamando il «dialogo continuo» con gli operatori, che «vivono queste dinamiche giorno per giorno e quindi meglio di ogni altro possono poi individuare i punti su cui è necessario porre l’attenzione, le cose che è necessario migliorare».

Valentina Cucciniello ha portato i saluti e i ringraziamenti della presidente dell’Osservatorio, Ornella De Rosa. Ha ringraziato l’Ateneo, i docenti e chi ha finanziato e sostenuto il progetto. «Mettere al servizio della formazione l’eccellenza della ricerca universitaria significa rispondere alla missione più nobile dell’accademia, ovvero formare cittadini consapevoli e professionisti dotati di solidi strumenti critici».

Il Master, ha spiegato, «è un approdo maturato da oltre 20 anni di storia». L’Osservatorio, fondato nel 2005, lavora da allora per promuovere una cultura del gioco fondata sul rigore scientifico. «È proprio questa eredità di studio, ricerca e formazione accumulata in vent’anni che ci permette oggi di affrontare con autorevolezza le sfide attuali, da quello che è il riordino normativo nazionale alle strategie di contrasto all’illegalità, fino alle politiche di prevenzione dei comportamenti problematici e alla tutela dei soggetti più vulnerabili».

Il percorso integra saperi storici, sociologici, giuridici, economici, manageriali e psicologici per «preparare figure professionali altamente qualificate, capaci di operare presso imprese, enti pubblici, ma anche istituzioni e organismi nazionali». Cucciniello ha sottolineato il valore di affiancare ai docenti universitari chi lavora nella regolazione e nella compliance. La loro presenza offre agli studenti «una sinergia indispensabile tra il rigore della teoria scientifica e lo sguardo autorevole di chi presidia oggi le regole del settore». Ha richiamato anche il contributo della rappresentanza associativa al dialogo istituzionale e quello dei consulenti al confronto tra mondo produttivo e ricerca. Ai giornalisti presenti, tra cui AGIMEG, ha rivolto un ringraziamento per il ruolo dell’informazione nel dibattito sul riordino del gioco legale e responsabile.

Felice Addeo ha spiegato come è nata l’idea del percorso partendo dalla storia di un amico d’infanzia, già manager della Fiat a Termini Imerese, che dopo aver risposto all’annuncio di un operatore era stato assunto come account manager nella sede inglese dell’azienda. Seguirne la carriera, ha raccontato, gli ha permesso di conoscere la filiera. Dietro ciò che il giocatore vede, dalla sala scommesse al sito online, c’è «tutto un sistema economico molto complicato, molto complesso, fatto non solo di B2C, ma anche di molti B2B».

Addeo ha richiamato la propria passione per i videogiochi. A distinguere il gambling dal videogioco è la giocata in denaro, ha spiegato, mentre entrambi condividono «lo stesso stigma sociale sul perdere tempo giocando». Ha criticato la tendenza a ridurre il gioco pubblico al gettito fiscale e alla dipendenza, relegando in secondo piano «tutte le implicazioni di carattere economico, manageriale, legale ma anche sociale e psicologico». Il gioco, ha ricordato, è anche una pratica sociale e culturale. «Io gioco per divertirmi, gioco perché voglio imparare a essere dentro la società, conoscere le regole di un gruppo sociale attraverso il gioco. Gioco perché così creo relazioni».

«L’idea del nostro Master è quella di restituire la complessità dell’attività di gioco», ha spiegato Addeo. Ad aprire il corso sarà la parte sociologica, con un’attenzione particolare alla produzione dei dati e alla costruzione degli indicatori. «Se quantifico un’informazione devo sapere come l’ho quantificata, cosa c’è dentro e cosa c’è fuori da questa informazione». La parte giuridica affronterà il quadro normativo, la tutela dei minori e il contrasto al gioco illegale. Addeo ha citato anche il rischio che chi contrae debiti nei circuiti illegali finisca per chiedere prestiti onerosi. Gli insegnamenti di economia e management affronteranno la sostenibilità delle attività di gioco.

«La parola che unisce tutto è responsabilità», ha detto Addeo. Per spiegare quali competenze dovrebbe acquisire chi frequenta il Master ha fatto un esempio concreto. Di fronte alla proposta di introdurre una nuova funzione su un sito o una nuova modalità di gioco, il professionista deve saper valutare gli effetti sulle persone, che cosa consente la legge, la sostenibilità economica e le implicazioni etiche della scelta.

Su come queste competenze entreranno nelle lezioni si sono soffermati Giovanbattista Greco e Luca Carrubbo. Greco ha ricondotto il progetto all’incontro tra la crescita del volume delle giocate e la crescente attenzione accademica agli effetti del gioco. Il gioco, ha osservato, «è un’attività che produce delle esternalità positive e negative che interferiscono con la psiche del giocatore, con i suoi rapporti familiari, con i rapporti sociali, con l’economia e con il diritto».

Da qui la necessità di un dialogo «in un interscambio nel quale l’accademia mette le conoscenze, le imprese e le istituzioni mettono le esperienze». Greco ha richiamato il lavoro dell’Osservatorio, la lezione di Imbucci e di Ornella De Rosa e il contributo delle autorità accademiche e degli operatori, in particolare di E-Play24. L’obiettivo è dare continuità al confronto avviato nelle giornate di studio e nelle tavole rotonde. «Un master, soprattutto un master che si voglia occupare di gioco pubblico, è un corpo vivo che deve costantemente essere alimentato nel dialogo e nel confronto». Greco ha incluso in quel dialogo anche la stampa, per il peso che il modo di raccontare il gioco ha nei rapporti tra il settore, la società e la ricerca.

Il modulo giuridico affronterà le concessioni, il ruolo del terzo settore, la tutela dei minori e degli adulti in condizioni di disagio e l’antiriciclaggio. Le lezioni di diritto amministrativo, penale e civile forniranno le basi anche a chi arriva da altri percorsi di studio. Una parte delle ore sarà dedicata a «interventi, testimonianze, laboratori, esami di casi studio» con operatori ed esperti del settore e delle istituzioni. Greco ha collegato questa scelta alla distanza che può emergere tra il testo di una norma e la sua applicazione concreta. L’insegnamento del diritto sarà collegato agli altri moduli perché «non si può erogare una formazione per comparti stagni». Al centro ci sarà chi frequenta il corso, con l’obiettivo di sviluppare «la capacità di orientarsi nella complessità», anche di fronte alla velocità con cui cambiano le tecnologie.

Luca Carrubbo, docente di marketing di Unisa, ha illustrato il contributo delle discipline economiche e manageriali. Nel Master troveranno spazio programmazione, controllo, organizzazione, sostenibilità e comunicazione. Per spiegare come si lavora in settori regolati e sottoposti all’attenzione dell’opinione pubblica ha citato la sanità, dove il dibattito riguarda anche la comunicazione dei farmaci e la scelta dei loro nomi. Ha ricordato la propria esperienza nel Master in Wine Business dell’Ateneo, che valorizza la qualità dei prodotti e il legame con la storia e il territorio, mentre i rischi legati all’alcol restano oggetto delle politiche di prevenzione.

Carrubbo ha poi richiamato il ruolo attivo del consumatore nelle strategie di coinvolgimento e il contributo della teoria dei giochi all’economia, ricordando di aver incontrato John Nash in occasione della laurea honoris causa alla Federico II. Il collegamento tra discipline, ha sottolineato, «deve avere anche una radice scientifica e rigorosa» ed essere «trasferito in modo chiaro». Le tecnologie accelerano la circolazione delle notizie e aumentano la responsabilità di chi le comunica. «È facile oggi con i social sbagliare, dare un’informazione errata, creare confusione o addirittura panico». Il percorso, ha concluso, si rivolge ai neolaureati e a chi è già occupato e vuole specializzarsi.

Dalla formazione il confronto si è esteso alle regole sulla comunicazione del gioco pubblico. Davide Gallino, dirigente Agcom, ha illustrato la consultazione sull’infotainment e sui collegamenti con la pubblicità. «Abbiamo, fino al 21 novembre, questa consultazione pubblica sull’infotainment e sui temi di aggancio pubblicitario. In particolare proponiamo la modifica delle nostre linee guida del 2019, cercando di definire meglio, se non proprio di restringere, quello che è oggi un’esclusione importante dal decreto Dignità».

L’Autorità, ha spiegato Gallino, intende raccogliere osservazioni sulla revisione delle esclusioni previste dalle linee guida, per individuare «quello che può essere una soluzione per ridurre l’affollamento pubblicitario e per una comunicazione di gioco che sia più ordinata». Ha ricordato anche la delibera sul gioco responsabile, pubblicata ad agosto e, a suo giudizio, «ben recepita dal mercato». Nel lavoro che ha preceduto la decisione, ha detto, «abbiamo beneficiato notevolmente dei contributi che sono arrivati da tutto il mercato, dalle associazioni, anche da università ed esperti». Osservazioni utili sono già arrivate anche sulla revisione delle linee guida. «Un regolatore può fare bene il suo mestiere quando anche il mercato è in grado di esprimere contenuti di livello».

Gallino ha richiamato i dati presentati nei giorni precedenti a Roma, citando circa 165 miliardi di euro di raccolta nel 2025 e oltre 11 miliardi all’Erario. Ha distinto il volume delle giocate dalle entrate erariali e dalle vincite. Ha poi messo a confronto gioco e turismo, indicando per il primo una produttività per addetto più elevata. Per il turismo ha citato bassi stipendi, lavoro spesso poco qualificato, sovraffollamento e aumento degli affitti nei centri storici, osservando che la capacità di generare reddito per addetto varia anche tra attività dello stesso comparto. Per rendere concreto il paragone ha evocato «un hotel a cinque stelle in Svizzera e un chioschetto sulla spiaggia».

Nel gioco online, ha aggiunto, lo stesso prodotto digitale può raggiungere più mercati. «Alcuni prodotti italiani vengono venduti in tutto il mondo come prodotti di gioco». Una possibilità che, secondo Gallino, può incidere sulla produttività e creare le condizioni per stipendi più alti e occupazioni più qualificate. Dal punto di vista della formazione, il dirigente di Agcom ha apprezzato che il Master dedichi spazio alla struttura del mercato, alla tecnologia e alla regolamentazione, temi che a suo giudizio possono completare un’offerta finora concentrata soprattutto sulla ludopatia.

La prospettiva delle imprese è stata illustrata da Anna Maria Milioti, Head of Legal and Compliance Department di E-Play24, che ha spiegato perché l’azienda ha scelto di sostenere il Master. L’obiettivo è «dare a giovani preparati strumenti adeguati per interpretare la complessità di questo settore». Nel gioco pubblico, ha osservato, convivono libertà economica, tutela della persona, innovazione, sicurezza, fiscalità, tutela della salute, tecnologia e principi costituzionali. «Questo settore non può essere interpretato con un’unica lente. Non basta la lente dell’impresa, non basta la lente del giurista, non basta la lente del legislatore».

Partendo dalla propria esperienza, Milioti ha spiegato che il giurista d’impresa deve saper leggere le norme e conoscere le piattaforme sulle quali trovano applicazione. «È necessario che ci sia una conoscenza a 360 gradi: la compliance, la privacy, la sicurezza». Le regole vanno lette insieme, ha aggiunto, tenendo conto anche della strategia economica dell’impresa. L’aspettativa è che il Master formi professionisti capaci di muoversi in una cultura organizzativa fatta di governance, controlli interni e formazione interna, tenendo insieme iniziativa economica e interesse pubblico. Milioti ha richiamato il nuovo sistema concessorio e le responsabilità che comporta. «Parliamo di tutela della persona, parliamo di legalità, di contrasto all’illegalità». Agli studenti ha augurato di trovare nella complessità «una motivazione a trovare la soluzione, a trovare la giusta chiave e a saper correggere gli errori laddove sia necessario».

«Il futuro del gioco pubblico passa attraverso un patto di corresponsabilità tra istituzioni, mondo accademico e operatori del gioco legale», ha detto Sergio D’Angelo, presidente di Sapar. Ha ricordato il regime concessorio, il rispetto dei principi europei e il lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le scelte che riguardano il comparto, ha osservato, incidono sull’occupazione, sulle entrate erariali, sulla salute pubblica e sulla sicurezza.

La spesa annua degli italiani è di circa 22 miliardi di euro, a fronte di circa 163 miliardi di giocate. «L’importante è non confondere il volume del gioco con la spesa degli italiani». Il presidente di Sapar ha indicato in circa 140.000 gli addetti, 130.000 nel gioco fisico e 10.000 nell’online. Il contributo all’Erario, secondo i dati del suo intervento, è di circa 11,5 miliardi di euro, di cui 10,5 miliardi dal fisico e 1 miliardo dall’online.

«Il diritto e la gestione aziendale devono quindi lavorare insieme per mantenere un’offerta legale attrattiva, trasparente, tracciabile e sicura», ha spiegato D’Angelo. Fare management nel settore significa «gestire un’impresa ad alta responsabilità sociale». Ha richiamato l’analisi dei dati e l’innovazione tecnologica per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo e proteggere le persone vulnerabili, con particolare attenzione ai minori. Tra gli strumenti citati, limiti di spesa e autoesclusione. Per formare chi dovrà gestire queste responsabilità, ha aggiunto, «è indispensabile un dialogo costante tra diritto, economia, analisi dei dati, sociologia e psicologia clinica».

Il confronto con le istituzioni è stato al centro anche dell’intervento di Salvatore Vullo, amministratore delegato di Kogem, che ha chiesto di riaprire i tavoli tecnici con ADM su norme, tecnologia e comunicazione, coinvolgendo l’intera filiera. «Bisogna costruire insieme, questo è fondamentale». Vullo ha chiesto un dialogo più stretto anche tra le istituzioni, richiamando l’ultimo bando e la Manovra. A proposito dell’aumento di un punto percentuale discusso in quel contesto, ha contestato l’idea che l’impatto sia marginale. «Si dovrebbero valutare tutta una serie di passaggi, tutta una serie di cose che oggi non sono state valutate».

Vullo ha ringraziato l’Università ed E-Play24 per il sostegno al progetto e ha indicato il Master come un’opportunità per chi cerca sbocchi professionali e per imprese, consulenti e legali alle prese con cambiamenti tecnologici e normativi. «Quando mi chiamano i concessionari un tempo ero in grado di dire immediatamente e di dare la risposta. Oggi dobbiamo fare delle valutazioni su due, tre determinati decreti». Anche dopo 15 anni nel settore, ha raccontato, alcuni passaggi restano difficili da interpretare. Ha ricordato di essersi confrontato con giudici che chiedevano più tempo per approfondire le questioni sottoposte al loro esame. Ricerca, pubblicazioni e confronto con gli operatori, a suo giudizio, possono portare quegli interrogativi all’attenzione delle istituzioni.

Parlando di gioco patologico, Vullo ha apprezzato il lavoro di ricerca dell’Università di Salerno e ha raccontato di aver assistito, in un altro contesto, alle chiamate a un numero verde. Una persona aveva riferito di giocare somme di centinaia di migliaia di euro l’anno. «Ma avete chiesto su che piattaforme giocano? Avete chiesto chi è quel concessionario? Può essere che sia un concessionario italiano?», ha ricordato di aver domandato. Secondo il suo racconto, le dieci telefonate successive riguardavano il gioco illegale. Ha citato l’episodio per spiegare quanto conti identificare piattaforma e operatore quando si analizzano le segnalazioni.

Vullo ha parlato di «ipocrisia» nel dibattito sul comparto, richiamando il ricorso alle entrate del gioco nelle manovre di bilancio da parte di chi critica il settore. «Il gioco legale va portato avanti, è un’industria», ha detto. Ha ribadito la priorità della tutela del giocatore e ha chiesto garanzie anche per i concessionari. Per svolgere i controlli, ha sostenuto, occorre conoscere come sono strutturati i punti vendita ricariche (PVR), i concessionari e la rete commerciale. Ha ricordato i costi di un procedimento anche quando si conclude con un nulla di fatto. «Il dubbio non può generare sanzioni».

A chiudere la presentazione sono stati Fabio Felici, direttore di AGIMEG, Sergio D’Angelo e Pasquale Chiacchio, presidente di Agsi. Felici ha ripercorso i cambiamenti nella comunicazione del gioco pubblico a partire dalla sua esperienza di 45 anni. «La nostra battaglia, quella di noi stampa di settore, è quella di dare una dignità giornalistica a un settore che non l’ha mai avuta». È un impegno quotidiano, ha aggiunto, per correggere «errori di lettura della stampa che tante volte si trasformano poi in errori politici che hanno un impatto devastante sul mercato».

Felici ha ricordato che dietro le attività più visibili al pubblico lavorano avvocati, consulenti ed economisti. Per avvicinare i giovani a queste professioni occorre far capire «che c’è bisogno di professionalità, di professionismo nel settore del gioco pubblico». Il sostegno dell’Università, a suo giudizio, può dare forza alle competenze già presenti nel comparto. «Poter aiutare l’università a formare dei professionisti in questo settore è un impegno importante per noi, ma credo proprio per il futuro del settore».

Felici ha poi chiesto se una fiera possa offrire all’Università uno spazio fisico per far conoscere al pubblico le ricerche e il percorso formativo. «Dal punto di vista normativo dobbiamo capire se è possibile», ha risposto D’Angelo, invitando l’Ateneo a Enada, manifestazione che ospita apparecchi da intrattenimento con e senza vincita in denaro. Agli studenti ha rivolto l’invito a visitare anche una fiera internazionale per conoscere gli operatori di altri Paesi e le professionalità che lavorano dietro ai prodotti. Sapar, ha annunciato, metterà a disposizione dei partecipanti al Master una navetta e i biglietti d’ingresso per la fiera internazionale del comparto in programma in Italia a maggio 2027. D’Angelo ha offerto la disponibilità dell’associazione anche per una prossima conferenza.

Pasquale Chiacchio ha ricordato di lavorare nel comparto da circa 50 anni e ha chiesto che al confronto partecipino anche i decisori pubblici. «Credo che forse a questo tavolo dovrebbero esserci i politici, perché prima di valutare, prima di criticare, prima di prendere provvedimenti dovrebbero prima conoscere chi qui tutti siamo». A suo giudizio, il Master può contribuire a questo dialogo perché è «frutto di uno studio obiettivo».

Sul decreto Dignità, Chiacchio ha criticato il divario che vede tra le regole sulla pubblicità e le pratiche adottate per aggirarle. «Noi, come imprenditori del settore, siamo uomini abituati a rispettare le regole». Ha chiesto che le indagini distinguano chi utilizza l’offerta autorizzata da chi gioca nei circuiti illegali, richiamando la presenza di personale formato nella rete legale e l’assenza di limiti in quella illegale. «Noi siamo per delle norme chiare, agili, sintetiche ma non interpretabili, perché le interpretazioni creano solo grande confusione».

Chiacchio ha quantificato in 11,5 miliardi di euro l’anno il contributo del comparto e ha richiamato il possibile impiego di queste risorse per opere pubbliche, ospedali, strade e interventi sociali. Ha citato il confronto televisivo tra Rai e Mediaset, che ha coinvolto anche Affari tuoi, come esempio di un dibattito che, a suo giudizio, ha danneggiato l’immagine del settore senza un intervento pubblico a sua tutela. «Visto che lavoriamo per conto dello Stato, noi dobbiamo essere tutelati dallo stesso Stato».

A margine della presentazione, Fabio Felici ha chiesto a Gianfranco Macrì quali prospettive abbia un giovane che voglia lavorare nella comunicazione del gioco pubblico, in aziende che cercano professionisti capaci di conoscere anche l’economia e il mercato. Per Macrì, il punto di partenza è comprendere il valore sociale e culturale del gioco, le responsabilità che ne derivano e gli effetti sulla società, «anche con dei risvolti di carattere patologico». «L’interdisciplinarietà mette certamente i giovani studenti nelle condizioni di poter avere un approccio pragmatico e reticolare alla questione», ha detto, sottolineando il contributo dei due Dipartimenti coinvolti, delle istituzioni e dei partner.

Alla domanda su come sia nato il progetto, Macrì ha ricordato che «il Master ha una storia lunga nel nostro Dipartimento perché autorevoli studiosi si sono interessati alla materia tanti anni fa». Gli allievi di quella scuola oggi «mettono insieme i tasselli di questo percorso». L’obiettivo, ha concluso, è proporre «un Master che sia in grado di dare risposte multidisciplinari e multiformi ad un fenomeno che appunto non va circoscritto nella sua dimensione esclusivamente patologica e di dipendenza».