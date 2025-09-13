MotoGP: debutto di Tsunami Nutrition. Sarà Official Supplier di VR46 Racing Team

circle x black
13 settembre 2025 | 11.12
Redazione Adnkronos
Tsunami Nutrition segna un nuovo traguardo storico. L’azienda italiana, punto di riferimento nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica, entra ufficialmente nel mondo della MotoGP diventando Official Supplier del prestigioso VR46 Racing Team, il progetto creato e guidato dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Da questo weekend, in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, il logo Tsunami Nutrition sarà visibile sulle divise dello staff e dei meccanici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, oltre che sulla livrea delle moto.

"La scelta di affiancare il progetto VR46 – ha dichiarato Luca Di Pietrantonio, CEO di Tsunami Nutrition – nasce da una visione comune: investire in ricerca e sviluppo e supportare la crescita e le performance dei piloti destinati a scrivere il futuro del motociclismo. Per noi si tratta di un passo naturale, che consolida la nostra posizione di marchio leader nel panorama dell’integrazione sportiva. Questa collaborazione pluriennale con VR46 Racing Team va ad arricchire il nostro portafoglio di partnership internazionali, che spazia dal bodybuilding agli sport da combattimento, dalla pesistica al calcio professionistico".

