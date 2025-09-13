circle x black
Trieste, 25 enne travolta e uccisa da auto mentre attraversava sulle strisce

La giovane, della provincia di Milano, è stata sbalzata per diversi metri

Un'ambulanza - FOTOGRAMMA
13 settembre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una 25enne, della provincia di Milano, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce a Trieste. E' accaduto nella tarda serata di ieri venerdì 12 settembre, intorno alle 22,30, quando una Jeep in un tratto di strada in salita ha investito la giovane sbalzandola per diversi metri. La giovane è morta sul colpo. L'auto è finita sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. L'uomo all guida del fuoristrada non è fuggito ed è in stato di choc. E' intervenuta la Polizia Locale di Trieste per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cronaca news trieste news trieste 25enne investita uccisa giovane investita uccisa auto strisce trieste
