Prelievo e deposito da wallet: una nuova opportunità per i PVR

Nuove opportunità per i PVR, la gara per il gioco online ma soprattutto il grande successo dell’offerta di Admiral Pay. Sono questi i temi principali dell”intervista rilasciata ad Agimeg da Raffaele Gnazzi, CEO AdmiralPay.

Tra i prodotti più noti e apprezzati di casa Novomatic c’è sicuramente AdmiralPay. Qual è il segreto di questo successo?

E’ un prodotto studiato e costruito sulle esigenze del mondo del gioco, sfruttando le nostre conoscenze sia nel mercato del retail sia in quello dell’online. Si tratta di un prodotto in linea con le nuove direttive PVR. A differenza di altri operatori che lavoravano già nel settore dei pagamenti e che si sono affacciati al mondo del gioco, siamo gli unici al momento a convenzionare e tracciare il PVR. L’attività diventa quindi un punto di pagamento soggetto alla normativa bancaria, con operazioni tracciate e con un’intensa attività dedicata all’assistenza del punto vendita. Questo ci consente di dare al PVR maggiori opportunità perché acquisisce una sua identità come prestatore di pagamento e garantisce maggiore trasparenza nel gioco online.

Si può quindi parlare di un PVR 3.0, perché grazie a voi ha delle opportunità che normalmente non ha

Alcuni PVR già per loro natura svolgevano alcuni tipi di servizi per altri provider. La nostra offerta include tutti questi servizi, che vanno dal mondo delle ricariche, fino a quello dei pagamenti, spedizioni e bollettini. E abbiamo introdotto un elemento innovativo che è il prelievo e il deposito da wallet, che funziona a prescindere dal collegamento con il mondo del gioco. Il punto vendita può diventare un punto di prossimità dove il cliente va a prelevare o depositare somme di denaro. Ovviamente, dal momento che il DNA del prodotto proviene dal mondo del gioco, dalla propria app il consumatore può facilmente veicolare il denaro caricato sul proprio wallet nel market place dove sono presenti anche prodotti di gioco online.

Si tratta di un’evoluzione importante per il mondo dei PVR che non ha ancora una connotazione precisa. Tuttavia proprio grazie a questo wallet, il PVR potrà diventare un’attività gratificante anche dal punto di vista economico.

Assolutamente sì. Era necessario un intervento di questo tipo. Mi occupo da tanti anni del gioco, nel gruppo Novomatic, nel settore legale ed ho quindi sempre avuto un’attenzione particolare in termini di compliance dei PVR. Fino ad oggi, i PVR non avevano mai avuto un’attestazione di ruolo, come quella data dal nuovo decreto, che attribuisce loro un riconoscimento importante e centrale nel mercato del gioco online.

Novomatic parteciperà alla gara per il gioco online con un approccio importante. E’ uno sviluppo che vi vedrà sicuramente protagonisti.

Certamente. Novomatic è sempre molto attenta alle tendenze e il gioco online ha avuto sicuramente una grande crescita. Il Gruppo è molto aperto al canale dell’online ed è un mercato che ci vedrà sicuramente protagonisti.