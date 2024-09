Formula 1, GP Baku: Norris favorito, Leclerc a 4.50

Al via il 17° weekend di Formula Uno di scena in Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Un circuito che in passato ha sorriso diverse volte a Charles Leclerc in qualifica, ma in gara ha sempre voltato le spalle al pilota monegasco, a caccia del secondo successo di fila dopo il trionfo a Monza nel Gran Premio d'Italia.

Il Cavallino Rampante sogna il bis, ma dovrà fare i conti con la sete di vendetta di Max Verstappen, a secco da sei gare di fila, e con la fame di vittoria di Lando Norris che non può lasciar per strada altri punti, in chiave Mondiale, viste le difficoltà in cui naviga la Red Bull, vincitrice lo scorso anno a Baku con Sergio Perez.

McLaren favorita con Lando Norris davanti a tutti, il britannico è il preferito dei bookmakers, quotato a 1.70. Alle sue spalle si piazza Leclerc su Ferrari, un eventuale successo del ferrarista vale quasi sei volte la posta in gioco (6.00). Molto più staccato il leader del mondiale Max Verstappen su Red Bull, offerto a 7.00, appaiato all'olandese troviamo l'altra McLaren di Oscar Piastri.

L'altro ferrarista Carlos Sainz Jr., insieme ai due piloti della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, sono bancati a 16.00. Come per i piloti, anche in chiave costruttori, la scuderia favorita per la vittoria finale del GP è la McLaren (quota 1.15). La Ferrari insegue a 5.00, la Red Bull e la Mercedes a 7.00.

Si parte venerdì 13 settembre alle 11.30 con le prove libere 1 della Formula 1, si prosegue alle 15.00 con le prove libere 2. Sabato 14 alle 10.30 sono in programma le prove libere 3, alle 14.00 le qualifiche assegneranno la pole position. Domenica alle 13:00 la gara.