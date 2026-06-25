Formula 1 GP d’Austria: Antonelli guida i pronostici per pole e vittoria

La Formula 1 torna protagonista nel weekend con il Gran Premio d’Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sul circuito del Red Bull Ring. Dopo il successo della Ferrari di Lewis Hamilton in Catalogna, l’attenzione si sposta su Spielberg, dove il leader della classifica generale Kimi Antonelli punta a riprendere il cammino interrotto dal ritiro di Montmelò.
Il giovane pilota italiano della Mercedes resta il principale favorito per la vittoria. Il suo successo in Austria è proposto a 2,75, davanti al compagno di squadra George Russell, indicato a 3,50 dopo il secondo posto ottenuto due settimane fa.
Più vicina la Ferrari di Lewis Hamilton, reduce dal trionfo in Catalogna e proposta a 4,00 per un nuovo successo. L’altra Rossa di Charles Leclerc, ultimo ferrarista a vincere al Red Bull Ring nel 2022, si gioca a 7,50.
Più alta la quota di Max Verstappen, indicato a 9,00 nonostante il forte legame con il tracciato austriaco, pista di casa della Red Bull, dove il pilota olandese ha già ottenuto cinque vittorie considerando anche il Gran Premio di Stiria del 2021. Tra gli outsider c’è anche Lando Norris, campione del mondo in carica e vincitore dell’edizione 2025, proposto a 16,00.
Antonelli guida anche le quote per la pole position. Il pilota Mercedes è favorito a 2,50, seguito da Hamilton e Russell, entrambi proposti a 4,00.
Più indietro Leclerc, in lavagna a 7,50, mentre Verstappen è indicato a 12,00. La pole di Norris vale invece 16,00 volte la posta.
Nonostante il passo falso in Spagna, Antonelli mantiene un vantaggio importante in classifica generale, con 41 punti su Hamilton, secondo nel Mondiale. Il titolo piloti del bolognese resta l’ipotesi più probabile a 1,44.
Alle sue spalle, Russell è proposto a 4,50, mentre Hamilton, a caccia dell’ottavo titolo mondiale, si gioca a 6,00. Più lontani Leclerc, indicato a 25,00, Verstappen a 33,00 e Norris a 50,00.