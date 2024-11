Nations League, la Scozia batte la Croazia e spera

Non sono mancati risultati sorprendenti nell'ultimo weekend di Nations League. Già venerdì sera in molti hanno scommesso su un risultato in favore della Croazia nel match contro la Scozia ad Hampden Park. I padroni di casa del ct Steve Clarke hanno invece ribaltato completamente i pronostici della vigilia. La vittoria per 1-0 contro i croati di Zlatko Dalic grazie alla rete siglata all'86' da John McGinn non è stato solo sorprendente, ma si è rivelata preziosissima anche per le speranze della Tartan Army di centrare uno storico secondo posto nel gruppo 1 di Lega A di Nations.

La Scozia deve però battere la Polonia nell'ultima partita in programma e sperare contemporaneamente in una vittoria del Portogallo, già qualificato da primo ai quarti di finale, contro la Croazia. Il successo della Scozia contro Modric e compagni era comunque in lavagna a 3.50, una quota sicuramente non banale.

Il Portogallo, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, ha dilagato contro la Polonia vincendo per 5-1. A prendersi la scena, e non è una novità, è stato Cristiano Ronaldo che, con una doppietta, ha siglato le reti numero 909 e 910 in carriera (il secondo in rovesciata). La Turchia non è invece andata oltre lo 0-0 con il Galles a Kayseri. Il pareggio era quotato alla vigilia 3.80.

Roboante vittoria per 7-0 della Germania contro la Bosnia ed Erzegovina, con tutto il reparto offensivo a segno (Musiala, Havertz e doppiette di Wirtz e Kleindienst, di Sané il settimo gol). La Norvegia surclassa 5-0 il Kazakistan (tripletta di Haaland, 38 centri in nazionale in 39 partite, sono 22 le reti in 22 partite complessive in questo inizio di stagione) e viene promossa da prima del girone in Lega A grazie al concomitante pareggio a sorpresa dell'Austria in casa contro la Slovenia (segno X a 4.75). Inaspettato anche il successo di Israele nell'ultimo match in casa contro il Belgio a 5.25, mentre la Francia ha sbancato San Siro battendo 3-1 l'Italia (la vittoria dei Bleus di Deschamps era proposta a 3.30).